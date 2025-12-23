سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست هیأت تحقیق و تفحص مجلس با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: در این نشست، موضوع گرد و غبار به صورت ویژه مورد بررسی قرار دادیم و موارد ترک فعل دستگاه‌های مسئول پیگیری شد.

وی افزود: در موضوع گرد و غبار به مردم خوزستان و سایر استان‌هایی که سال‌ها با این بحران مواجه هستند، ظلم شده و اقدامات انجام شده متناسب با عمق و گستردگی این معضل نبوده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، تصریح کرد: عدم مدیریت اصولی تغییرات اقلیم و مقابله مؤثر با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به ویژه ریزگردها و خشکسالی از جمله مصادیق روشن ترک‌فعل در این حوزه به شمار می‌رود.

مولوی ادامه داد: همچنین در این سیاست‌ها بر ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای کارآمد برای مقابله با پدیده گرد و غبار تأکید شده اما متأسفانه این موضوع در سطح اجرا با ضعف جدی مواجه بوده است.

وی با اشاره به قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، توضیح داد: بر اساس این قانون، شهرداری‌ها مکلف بودند با مشارکت دولت و در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به طراحی و اجرای کمربند سبز قابل توجه در اطراف مراکز جمعیتی اقدام کنند ولی این تکلیف قانونی نیز به درستی اجرا نشده و یکی دیگر از مصادیق ترک‌فعل محسوب می‌شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما در مجلس شورای اسلامی پیگیری حقوق مردم در موضوع گرد و غبار و الزام دستگاه‌های مسئول به انجام وظایف قانونی را با جدیت دنبال می‌کنیم.