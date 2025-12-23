به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز سه‌شنبه در دیدار با هیئت‌مدیره جدید انجمن موسیقی لرستان، موسیقی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی لرستان دانست و بر لزوم بهره‌گیری از این هنر برای تقویت سرمایه اجتماعی، همبستگی عمومی و ارتقای جایگاه هنرمندان تأکید کرد.

وی ضمن اشاره به انتخابات اخیر انجمن، خواستار برنامه‌ریزی عملیاتی، توجه به پیش‌کسوتان، حمایت از جوانان و توسعه رویدادهای موسیقی در سطح استان شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اهمیت انتخابات انجمن موسیقی، گفت: این انتخابات فرصتی تازه برای بازتعریف وظایف و ساختار انجمن است و انتظار داریم هیئت‌مدیره جدید با جدیت، انسجام و نگاه آینده‌نگرانه، فعالیت‌های موسیقی استان را سامان دهد و از روزمرگی و محدودشدن به برگزاری چند کنسرت در استان پرهیز کند.

روانشاد، موسیقی را عاملی برای تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد نشاط در خانواده‌ها و جوانان دانست و افزود: برگزاری کنسرت‌ها، جشنواره‌ها و کارگاه‌های آموزشی نه‌تنها به رشد هنری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به انسجام اجتماعی و افزایش امید در جامعه منجر شود.

وی بر ضرورت شناسایی و تکریم هنرمندان پیش‌کسوت و شناسایی هنرمندان برای اعطای درجه هنری به افراد شایسته تأکید کرد و گفت: انجمن باید به‌صورت مرتب سرکشی و دیدار با هنرمندان داشته باشد، مشکلات آنان را پیگیری کند و در کنار آنها بایستد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره برگزاری موفق جشنواره‌های تئاتر، مد و لباس زاگرس و جشنواره سرنا نوازان استان، گفت: این تجربه‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های فرهنگی، هنری لرستان گسترده است و در حوزه موسیقی نیز باید جشنواره‌ها و کنسرت‌های بومی محلی و برنامه‌های نوآورانه با جدیت دنبال شود.

روانشاد بر اهمیت اقتصاد موسیقی و نقش آن در ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای هنرمندان تأکید کرد و گفت: انجمن موسیقی باید با نگاه اقتصادی و اجتماعی، پروژه‌هایی را طراحی کند که علاوه بر ارتقای فرهنگی، به توسعه پایدار استان نیز کمک کند.

وی گفت: انتظار داریم باهمت جمعی، برنامه‌ریزی منسجم و توجه به همه ظرفیت‌ها، موسیقی لرستان به جایگاه واقعی خود برسد. این هنر در ذات خود مهر و محبت دارد و می‌تواند سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت فرهنگ عمومی و هویت اجتماعی استان باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تأکید بر شناسایی رویش‌های جدید و علاقه‌مندان به حوزه موسیقی گفت: باید با حمایت از استعدادهای نوظهور و فراهم‌کردن بسترهای آموزشی و اجرایی، نسل تازه‌ای از هنرمندان را به عرصه موسیقی لرستان وارد کنیم.