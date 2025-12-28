  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۷

کمالی‌راد: آثار عادلانه داوری شدند و فجر درخشانی در پیش است

کمالی‌راد: آثار عادلانه داوری شدند و فجر درخشانی در پیش است

کرمانشاه- کارگردان نمایش «مراسم باشکوه تدفین انیس» گفت: داوری آثار در همایش «از صحنه تا قاب تصویر» عادلانه انجام شد و جشنواره تئاتر فجر امسال درخشان و پربار خواهد بود.

محمدصادق کمالی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور خود در نخستین همایش کشوری «از صحنه تا قاب تصویر» ابراز خرسندی کرد و گفت: امسال با برگزاری این همایش تلاش شد آثار منتخب به‌صورت عادلانه انتخاب شوند و هیچ بهانه‌ای برای اعتراض باقی نماند، به‌گونه‌ای که هر کارگردان با حضور مستقیم خود و مقایسه آثار، خود قاضی و داور بود.

کارگردان نمایش «مراسم باشکوه تدفین انیس» از استان ایلام، با اشاره به فرصت تعامل و تبادل تجربه با دیگر هنرمندان افزود: من نماینده استان ایلام بودم و قطعاً از دوستانی که از استان‌های دیگر حضور داشتند، بسیار آموختم و این تجربه ارزشمند را به شهر خود منتقل خواهم کرد؛ حتی اگر دیگر کارگردانی نکنم، این تجربه برای همیشه برایم باقی خواهد ماند.

کمالی‌راد در ادامه به کیفیت جشنواره تئاتر فجر امسال اشاره کرد و گفت: یقیناً فجر درخشانی در پیش داریم؛ آثار فاخری را مشاهده کردیم که در قواره جشنواره فجر است و نوید یک دوره پربار را می‌دهد.

این کارگردان تئاتر در پایان از مسئولان استان کرمانشاه قدردانی کرد و اظهار داشت: از آقای درند و انجمن نمایش کرمانشاه و همچنین آقای تیموری مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تشکر می‌کنم که تلاش کردند همه امور به بهترین شکل ممکن رقم بخورد.

کد خبر 6705241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها