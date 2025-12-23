پیشنهاد قرارداد مادام العمر به سرمربی تیم پاری سن ژرمن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پاری سن ژرمن با هدایت لوئیس انریکه اسپانیایی توانسته به تمام عناوین مهم فوتبال جهان دست یابد. این تیم علاوه بر قهرمانی در لیگ فرانسه، فصل گذشته قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی باشگاهها هم شد تا یک فصل رویایی را پشت سر بگذارد.
رسانه «آاس» اسپانیا در خبری مدعی شد مدیران باشگاه پاری سن ژرمن به لوئیس انریکه پیشنهاد تمدید قرارداد به صورت مادام العمر داده اند. در متن این خبر آمده است: باشگاه پاریسنژرمن بهطور جدی در حال بررسی ارائه قراردادی با عنوان «قرارداد مادامالعمر» به لوئیز انریکه است.
در صورت نهایی شدن، این قرارداد بهعنوان اولین توافق از این نوع در تاریخ فوتبال ثبت خواهد شد؛ قراردادی که تاکنون برای هیچ مربی یا بازیکنی در دنیای فوتبال امضا نشده است.
تا به امروز سه شنبه ۲ دی هنوز مدیران این باشگاه یا شخص انریکه به این خبر واکنشی نشان نداده اند.
نظر شما