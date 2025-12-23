حمید پرورش‌خرم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت محورهای گردشگری و برف‌گیر این استان، اظهار کرد: برخی مسیرها از جمله مسیرهای اطراف استکان و محورهای گردشگری از ابتدا به عنوان راه‌های دوم و با رویکرد استفاده فصلی، به‌ویژه در تابستان، طراحی و احداث شده‌اند اما در زمان بارش برف با حساسیت‌های بیشتری مواجه می‌شوند.

وی با بیان اینکه در زمستان امسال تلاش‌های زیادی برای باز نگه داشتن این مسیرها انجام شده است، افزود: سال گذشته درباره این محور حرف و حدیث‌های زیادی مطرح بود اما امسال با وجود محدودیت شدید ماشین‌آلات و امکانات، تلاش کردیم با هماهنگی دستگاه‌های مختلف و حتی با حداقل تجهیزات موجود، عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی را انجام دهیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در اختیار سازمان راهداری است که اولویت مأموریت آن‌ها مسیرهای اصلی و شریانی استان و مرکز استان همدان است و طبیعی است در برخی مقاطع، امکان پوشش هم‌زمان تمامی محورها وجود نداشته باشد.

پرورش‌خرم با اشاره به بارش‌های اخیر گفت: در نخستین بارش برف، عملاً کمکی از خارج شهرستان نداشتیم و همکاران ما با تمام توان وارد عمل شدند؛ حتی مدیریت مجموعه و معاونان نیز به‌صورت میدانی پای کار آمدند تا مسیرها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شود.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده مردم از ظرفیت‌های گردشگری زمستانی بیان کرد: اعتقاد دارم جوانان و خانواده‌ها نیاز به فضاهای تفریحی دارند و تا جایی که امکان داشته باشد، مسیرهای گردشگری باید باز بماند؛ حداقل چند کیلومتر ابتدایی این محورها می‌تواند مورد استفاده مردم قرار بگیرد، البته مشروط به تأمین ایمنی.

مدیرکل راهداری همدان با اشاره به شرایط خاص کولاک در برخی نقاط کوهستانی افزود: در برخی مواقع ارتفاع برف انباشته‌شده به دلیل کولاک به چندین متر می‌رسد، در حالی که میزان بارش واقعی کمتر بوده است، به همین دلیل در زمان شدت بارش ناچار به ایجاد وقفه در تردد هستیم و به محض آرام شدن شرایط جوی، عملیات بازگشایی انجام می‌شود.

پرورش‌خرم ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، گفت: انتظار داریم مجموعه‌های مرتبط از جمله ورزش و جوانان، فرمانداری و پلیس نیز در این زمینه همراهی بیشتری داشته باشند، چراکه این اقدامات در نهایت برای رفاه و ایمنی مردم انجام می‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با کاهش شدت بارش‌ها، بازگشایی سریع‌تر مسیرها انجام شود و گفت: امیدواریم بارندگی‌ها به گونه‌ای نباشد که کل استان درگیر بحران شود و بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن محورهای مورد نظر را برای استفاده شهروندان ایمن‌سازی و بازگشایی کنیم.