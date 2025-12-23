به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید ستادی غلامعباس کیانی از شهرداری منطقه ۱۱ تهران با هدف ارزیابی عملکرد، بررسی روند اجرای برنامهها و رسیدگی به امور خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران با حضور شهردار منطقه ۱۱ و پرسنل ایثارگر منطقه ۱۱ انجام شد.
در جریان این بازدید، مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران با اشاره به سیاستهای حمایتی مدیریت شهری اظهار داشت: در راستای رویکرد و تأکیدات علیرضا زاکانی شهردار تهران، برنامههای شاخص، مؤثر و پرسنلی ویژه خانوادههای معظم شهدا در دستور کار قرار گرفته که از جمله آن میتوان به اعزام خانوادههای شهدا به سفرهای زیارتی حج تمتع و مشهد مقدس بهصورت قرعهکشی اشاره کرد.
وی با اشاره به تداوم نظارتهای ستادی در مناطق مختلف شهرداری تهران افزود: عملکرد اداره امور ایثارگران شهرداری منطقه ۱۱ در انجام وظایف محوله مطلوب ارزیابی شده و رضایت مناسبی از روند اقدامات، پیگیریها و خدمات ارائهشده وجود دارد.
در ادامه این جلسه، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ با تأکید بر پیگیری مستمر مسائل خانوادههای معظم شهدا گفت: از ابتدای حضور دوره جدید مدیریت شهری در منطقه ۱۱، چهار نوبت دیدار مستقیم با خانوادههای شهدا برگزار شده و در ۹ ماه گذشته، برنامههای مناسبتی، فرهنگی و حمایتی متعددی برای این عزیزان اجرا شده است.
شهردار منطقه ۱۱ همچنین با اشاره به موضوعات منابع انسانی این عزیزان خاطرنشان کرد: دستور ویژهای برای بررسی و رفع مشکلات منابع انسانی خانوادههای شهدا شاغل در شهرداری منطقه ۱۱ صادر شده و این موضوع با جدیت در حال پیگیری میباشد.
