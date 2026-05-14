سردار اباذری: امروز ایران در چهار جنگ همزمان با دشمن مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید اباذری شامگاه پنجشنبه در تجمع مردمی رشت اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر جنگ امنیتی، اقتصادی و شناختی گذاشته است تا اراده ملت ایران را بشکند.
وی با بیان اینکه امروز مردم ایران مصادیق روشن آیات الهی هستند، افزود: اگر خداوند وعده داده که ناصران دین خود را یاری میکند، بدانید امروز شما دارید دین خدا را نصرت میکنید و یاری الهی به کمک شما خواهد آمد.
معاون قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران تصریح کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران با نام مقدس «الله» مقدسترین پرچم عالم است و امروز بالای سر ماست. رنگ سبز آن نویدبخش آیندهای درخشان، رنگ سفید نشانه پاکی دلهای ما و رنگ قرمز هشداری برای دشمنان است که اگر جرات حمله کنند، پشیمان خواهند شد.
سردار اباذری با اشاره به جایگاه رهبری تأکید کرد: پشت «اللهاکبر» ما ولایت است. دشمن تصور کرد با شهادت رساندن رهبران ما میتواند این ملت را از پای درآورد، اما شیعه عادت کرده که امامانش شهید شوند. شهید تنگسیری، کابوس آمریکاییها بود و امروز ناوهای آمریکایی از ترس رزمندگان ایرانی، خود را در صدها کیلومتری آبهای ما نگه داشتهاند.
وی با تشریح چهار جنگی که ایران با آن مواجه است، گفت: جنگ نظامی آسانترین جنگ ماست. آمریکا اولین موشکی که به سمت ما شلیک کرد، شکست خود را امضا کرد. جنگ دوم، جنگ امنیتی است که دشمن از آن مأیوس نشده و مزدورانی در داخل کشور لانه دارند. جنگ سوم، جنگ اقتصادی است که وارد خانهها و سفرههای مردم شده و مسئولان باید شبانهروز برای حل معیشت مردم تلاش کنند.
معاون قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: جنگ چهارم و سختتر از همه، جنگ شناختی و ترکیبی است که دشمن برای شکستن اراده مردم روی آن سرمایهگذاری کرده است. مردم عزیز مراقب نجواهای شیطانی باشید، بصیرت داشته باشید و محکم بایستید.
سردار اباذری در پایان با اشاره به حضور دشمنان در اتاقهای جنگ مجازی و عملیات روانی گسترده، از مردم خواست: در میدان بمانید؛ هوشیار باشید و نگذارید اراده شما شکسته شود. امروز ایران در جنگ است و هرگونه خیانت، جاسوسی و شکستن صف مردم باید با اشد مجازات روبرو شود.
