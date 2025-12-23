  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

اهدای نشان افتخار و حمایل «حامی مدرسه‌سازی ایران»به مدیرعامل بانک ملی

اهدای نشان افتخار و حمایل «حامی مدرسه‌سازی ایران»به مدیرعامل بانک ملی

نشان‌ افتخار و حمایل حامی مدرسه‌سازی کشور در سال ۱۴۰۴، توسط «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور» و «جامعه خیرین مدرسه‌ساز» به ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این مدال در همایش «مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی» که به همت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برگزار شد، به پاس تلاش‌ها و برنامه‌ریزی مؤثر بانک ملی ایران در حوزه مدرسه‌سازی و حمایت از پروژه‌های آموزشی در مناطق محروم، به مدیرعامل این بانک اعطا شد.

ابوالفضل نجارزاده در این همایش و در جمع خیرین مدرسه‌ساز، با اشاره به رویکرد مسئولانه بانک ملی ایران در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی گفت: بانک ملی ایران تاکنون ۱۳۵ مدرسه را در مناطق مختلف کشور احداث و تاسیس کرده است.

در این مراسم، از نقش‌آفرینی مؤثر بانک ملی ایران در توسعه فضاهای آموزشی، مشارکت در مدرسه‌سازی و ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان تجلیل و «نشان و حمایل حامی مدرسه‌سازی ایران» به مدیرعامل این بانک اهدا شد.

بانک ملی ایران با رویکردی آینده‌نگر، حمایت از آموزش و توسعه زیرساخت‌های تحصیلی را از اولویت‌های اجتماعی خود قرار داده و با مشارکت فعال در طرح‌های مدرسه‌سازی و تجهیز مدارس، گام‌های مؤثری در جهت کاهش نابرابری‌های آموزشی و ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور برداشته است.

کد خبر 6699208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها