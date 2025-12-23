به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این مدال در همایش «مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی» که به همت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برگزار شد، به پاس تلاش‌ها و برنامه‌ریزی مؤثر بانک ملی ایران در حوزه مدرسه‌سازی و حمایت از پروژه‌های آموزشی در مناطق محروم، به مدیرعامل این بانک اعطا شد.

ابوالفضل نجارزاده در این همایش و در جمع خیرین مدرسه‌ساز، با اشاره به رویکرد مسئولانه بانک ملی ایران در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی گفت: بانک ملی ایران تاکنون ۱۳۵ مدرسه را در مناطق مختلف کشور احداث و تاسیس کرده است.

در این مراسم، از نقش‌آفرینی مؤثر بانک ملی ایران در توسعه فضاهای آموزشی، مشارکت در مدرسه‌سازی و ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان تجلیل و «نشان و حمایل حامی مدرسه‌سازی ایران» به مدیرعامل این بانک اهدا شد.

بانک ملی ایران با رویکردی آینده‌نگر، حمایت از آموزش و توسعه زیرساخت‌های تحصیلی را از اولویت‌های اجتماعی خود قرار داده و با مشارکت فعال در طرح‌های مدرسه‌سازی و تجهیز مدارس، گام‌های مؤثری در جهت کاهش نابرابری‌های آموزشی و ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور برداشته است.