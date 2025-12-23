پلمپ ۷ واحد صنفی در هشترود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا داداشی روز سه‌شنبه در تشریح این خبر گفت: در راستای ارتقا اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل اصناف توسط مأموران نظارت بر اماکن عمومی این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۷ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن عمومی و صنفی با دستور مقام قضائی پلمب شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: ۴ واحد صنفی در بحث نمایشگاه‌های خودرو و موتورسیکلت در فضای مجازی و حقیقی اقدام به قرعه کشی و تشویش اذهان عمومی فعالیت داشتند که مأموران اماکن عمومی با دستور قضائی نسبت به پلمپ این اصناف اقدام نمودند.

فرمانده انتظامی هشترود بر تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.