خسارت ۱۰ هزار میلیاردی سیل در بشاگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید خرمی با اشاره بارندگیهای اخیر در استان و شهرستان بشاگرد اظهار داشت: در این سامانههای بارشی در شهرستان بشاگرد بیش از ۱۱۸/۹ میلیمتر بارندگی شده است که در موج آخر این بارندگیها در کمتر از دو ساعت ۱۰۸ میلیمتر بارندگی شده است.
وی افزود: در این بارندگیها خسارات زیادی به زیرساختهای شهرستان وارد شده است که در حال بررسی و جمع بندی آنها هستیم.
خرمی گفت: خسارت بارندگی اخیر در شهرستان بشاگرد با برآورد اولیه بیش از ۱۰ همت است که بیشترین آن در حوزه راههای روستایی شهرستان است.
فرماندار شهرستان بشاگرد عنوان کرد: این بارندگی به بیش از ۱۰۰۰ هکتار از نخلستان دشت پلپلک و زیرساختهای آن خسارت وارد کرده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ کیلومتر آب بردگی لوله در حوزه آب روستایی انجام شده است بیان داشت: زیر ساختهای فیبر نوری شهرستان در ۲۵ نقطه از سمت میناب به بشاگرد و پنج نقطه از سمت جاسک به بشاگرد دچار آسیب شدهاند که در حال حل مشکل و بر قراری ارتباط هستند.
خرمی خاطر نشان کرد: در سفر استاندار هرمزگان به این شهرستان در ایام بارندگی و سیل مقرر شده است تا با جمع بندی خسارت وارده در کمیته برنامه ریزی استان برای جبران خسارتها به صورت ویژه اقدام شود.
خرمی گفت: در این بارندگیها راه مواصلاتی شهرستان مسدود شد که پس از تلاش تیم راهداری راه مواصلاتی شهرستان بازگشایی شده است.
فرماندار بشاگرد بیان داشت: اکنون راه ۳۲ روستای شهرستان مسدود است که راهداری شهرستان برای بازگشایی آن اقدامات لازم را انجام میدهد.
خرمی با بیان اینکه در شهرستان بشاگرد بیش از ۱۶۰ سازه آبخیزداری وجود دارد گفت: این بارندگیها سبب شد تا همه سازههای آبخیز داری که تا کنون از آنها بازدید شده است سر ریز شوند.
فرماندار بشاگرد عنوان کرد: این سازهها با آبگیری انجام شده میتوانند ۲۰ میلیون متر مکعب آب را در خود ذخیره کنند که برای مصارف شرب و یا کشاورزی میتوان از آن استفاده کرد.
