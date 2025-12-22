خسارت ۳٠ هزار میلیارد ریالی سیل به راه های بشاگرد هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شرفی در حاشیه بازدید از راههای بشاگرد در شرق هرمزگان، اظهار کرد: در پی بارندگیهای شدید اخیر، تمامی امکانات راهداری و پیمانکاران پروژههای بزرگ راهسازی بشاگرد بهمنظور تسریع در برقراری تردد ایمن در محورهای مواصلاتی این شهرستان بسیج شدند.
وی بیان کرد: با بسیج تمامی امکانات راهداری و پیمانکاران، عملیات بازگشایی، بهسازی مسیرها و قابل تردد کردن محورهای روستایی و مواصلاتی از همان ساعات اولیه پس از بارندگی آغاز شده است و هم اکنون ادامه دارد.
سرپرست فرمانداری بشاگرد نیز قدردانی از اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان و عوامل اجرایی پروژهها عملکرد این مجموعه را در مدیریت بحران ناشی از بارندگی و سیلاب قابل تقدیر دانست و بر حمایت همهجانبه برای تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژههای راهسازی منطقه تأکید کرد.
جمشید خرمی اظهار کرد: در اثر بارندگیهای اخیر جاده اصلی محور بشاگرد - میناب و جاسک - بشاگرد براثر بارندگیهای شدید مسدود شده بود که توسط نیروهای امدادی و راهداران بازگشایی شده است.
وی یادآور شد: همچنین در بارندگیهای هفته گذشته مسیر چندین روستا و بخش دیگر در بشاگرد در اثر روانابها و طغیان رودخانهها از جمله رودخانه شریفی مسدود شد که با کمک نیروهای راهداری و امدادی این مسیرها بازگشایی شد.
سرپرست فرمانداری بشاگرد ادامه داد: همچنین قطع فیبرنوری از صبح جمعه ۲۸ آذرماه در این شهرستان موجب اختلال در سرویسهای تلفن همراه، اینترنت و ارتباطات مخابراتی شد که با کمک نیروهای زیرساخت مخابرات این مشکل رفع شد.
خرمی تصریح کرد: وضعیت خدمات عمومی در شهرستان بشاگرد از جمله برق و آب نیز که در نقاطی از بشاگرد دچار قطعی شده بود، با تلاش نیروهای شرکت برق و آب، برقرار و در حالت پایدار قرار گرفت.
