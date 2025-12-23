به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی امام رضا (علیه‌السلام) با ۳۲ جشنواره فرهنگی و هنری به میزبانی استان‌های کشور، منتشر شد.

این دوره از جشنواره بین‌المللی امام رضا (علیه‌السلام)، با ۳۲ عنوان جشنواره فرهنگی و هنری در بخش‌های شعر و ادبیات (در استان‌های کرمان، خوزستان، ایلام، لرستان، زنجان، آذربایجان غربی و چهارمحال و بختیاری)، ادبیات کودک و نوجوان (در استان‌های همدان و بوشهر)، هنرهای نمایشی (در استان‌های آذربایجان شرقی، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان)، فضای مجازی (در جنوب استان کرمان)، فیلم (در استان یزد)، هنرهای تجسمی (در استان‌های قزوین، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، تهران، البرز، سمنان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی)، آواها و نماها (در استان‌های فارس، گلستان، کردستان)، هنرهای روستایی و عشایری (در استان مازندران)، پژوهشی (در استان‌های اردبیل، کرمانشاه، مرکزی، قم و اصفهان) و دانشجویی برگزار خواهد شد. همزمان، رویدادهای فرهنگی و هنری و کارگاه‌های آموزشی مرتبط، در سراسر کشور اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق وبگاه شمس توس به نشانی www.shamstoos.ir برای اطلاع از فراخوان‌ها و ثبت‌نام در جشنواره اقدام کرده و از طریق کانال اطلاع‌رسانی جشنواره در پیام‌رسان‌ها به نشانی @festival_razavi از اخبار این رویداد مطلع شوند.