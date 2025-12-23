نفوذ موج ناپایدار و کاهش تدریجی دما در کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی اظهار کرد: موجی ناپایدار در حال نفوذ به جو منطقه است که طی ساعاتی از امشب تا اواسط وقت فردا (چهارشنبه)، ضمن افزایش نسبی دمای شبانه، موجب وقوع بارش‌هایی به‌ویژه در نیمه شمالی استان خواهد شد.

وی افزود: این بارش‌ها علاوه بر ارتفاعات و مناطق سردسیر، ممکن است در برخی نواحی معتدل استان نیز به صورت برف مشاهده شود که لازم است شهروندان و رانندگان نسبت به این شرایط جوی توجه لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه در روزهای پنجشنبه و جمعه پدیده جوی قابل توجهی در سطح استان رخ نخواهد داد، تصریح کرد: در این مدت تنها رشد ابر، وزش باد ملایم در برخی ساعات و احتمال مه صبحگاهی به‌ویژه در اوایل روز پنجشنبه پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند همچنین با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: متوسط دمای هوا از بعدازظهر فردا تا پایان هفته در غالب نقاط استان به‌صورت تدریجی روند کاهشی خواهد داشت و هوای سردتری بر منطقه حاکم می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به دنبال این وضعیت، سامانه‌ای بارشی از اواسط روز شنبه وارد جو استان خواهد شد که به تدریج شرایط را برای بارش برف و باران در سطح استان کرمانشاه فراهم می‌کند و می‌تواند موجب تشدید ناپایداری‌های جوی در روزهای آینده شود.