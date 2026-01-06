پایداری هوا تا پایان هفته در کرمانشاه ادامه دارد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ادامه استقرار شرایط پایدار در جو منطقه، هوای استان همچنان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد ملایم و افزایش ابر پدیده غالب خواهد بود.

وی افزود: این وضعیت جوی به‌ویژه در اوایل روزهای پنجشنبه و جمعه و در مناطق پرجمعیت شهری می‌تواند موجب انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش نسبی کیفیت هوا شود که لازم است گروه‌های حساس، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند دمایی هوا تصریح کرد: تا روز جمعه، متوسط دمای هوا در غالب نقاط استان تغییرات چندانی نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً یکنواختی بر سطح استان حاکم خواهد بود.

زورآوند ادامه داد: به دنبال این وضعیت، از اواخر وقت روز جمعه تا اواخر روز شنبه، موجی ناپایدار وارد جو استان می‌شود که ضمن افزایش نسبی دمای شبانه و کاهش محسوس دمای روزانه، در برخی ساعات سبب بارندگی و وزش باد در سطح استان خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بارش‌های پیش‌بینی شده در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان به شکل برف خواهد بود و از شهروندان خواست با توجه به تغییرات شرایط جوی، تمهیدات لازم به‌ویژه در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های کوهستانی را در نظر داشته باشند.