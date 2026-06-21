به گزارش خبرنگار مهر، قباد شعبانی عصر یکشنبه با حضور در بازارچه مرزی تیله‌کوه، از آخرین وضعیت زیرساخت‌ها و اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی این مرز تجاری بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور فرماندار سرپل‌ذهاب، مدیرکل گمرک کرمانشاه، جانشین مرزبانی شهرستان، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌ها، معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله برق، آب و مخابرات انجام شد، روند اجرای پروژه‌ها و میزان پیشرفت اقدامات مورد ارزیابی قرار گرفت.

این بازدید در ادامه پیگیری‌های استانداری کرمانشاه برای آماده‌سازی نهایی بازارچه مرزی تیله‌کوه و در راستای اجرای دستورات استاندار کرمانشاه برای تسریع در بهره‌برداری از این گذرگاه تجاری انجام شد.

در جریان این بازدید، بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع باقی‌مانده به منظور فراهم شدن شرایط افتتاح و آغاز فعالیت بازارچه مرزی تأکید شد.

بازارچه مرزی تیله‌کوه به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و نزدیکی به شهرستان سرپل‌ذهاب، یکی از ظرفیت‌های مهم استان کرمانشاه در حوزه تجارت مرزی به شمار می‌رود و راه‌اندازی آن می‌تواند زمینه افزایش مبادلات با کشور عراق، رونق فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود معیشت مرزنشینان را فراهم کند.