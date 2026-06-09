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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

حبیبی: بازارچه مرزی تیله‌کوه اوایل تابستان به بهره‌برداری می‌رسد

حبیبی: بازارچه مرزی تیله‌کوه اوایل تابستان به بهره‌برداری می‌رسد

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش بازارچه‌های مرزی در رونق اقتصاد، گفت: بازارچه مرزی تیله‌کوه با هدف توسعه تجارت و اشتغال‌زایی اوایل تابستان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های اقتصادی در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، حفظ پایداری اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان باید در اولویت همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی بازارچه‌های مرزی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی استان دانست و افزود: تقویت صادرات و توسعه بازارچه‌های مرزی یکی از مؤثرترین راهکارهای عبور از تحریم‌ها و افزایش رونق اقتصادی است. کرمانشاه به دلیل برخورداری از مرزهای متعدد با عراق و ارتباط همزمان با دولت مرکزی و اقلیم کردستان، ظرفیت ویژه‌ای در حوزه تجارت خارجی دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به روند پیگیری برای راه‌اندازی بازارچه مرزی تیله‌کوه، گفت: پس از بازدید میدانی انجام‌شده در هفته‌های گذشته، اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و گزارش‌های امیدوارکننده‌ای از پیشرفت کار دریافت شده است. راه‌اندازی این بازارچه از مطالبات جدی مردم منطقه به شمار می‌رود.

حبیبی با تأکید بر اینکه توسعه نیازمند اقدامات بزرگ و تحول‌آفرین است، تصریح کرد: بهره‌برداری از بازارچه مرزی تیله‌کوه علاوه بر افزایش مبادلات تجاری، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شمار زیادی از افراد را فراهم خواهد کرد و به رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی مناسب و مسیر دسترسی مطلوب از مزیت‌های این بازارچه است، خاطرنشان کرد: بازارچه تیله‌کوه می‌تواند مورد استقبال فعالان اقتصادی و ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی قرار گیرد و فعالیت آن نه‌تنها تأثیری بر سایر بازارچه‌های مرزی استان نخواهد داشت، بلکه موجب افزایش ظرفیت تجارت خارجی در مرزهای کرمانشاه می‌شود.

استاندار کرمانشاه همچنین از اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خواست عملیات بهسازی مسیر دسترسی و اجرای روکش آسفالت بخش‌های باقی‌مانده را با سرعت بیشتری دنبال کند و افزود: برنامه‌ریزی شده است بازارچه مرزی تیله‌کوه در اوایل تابستان به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه بر ضرورت بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی فرمانداران مناطق مرزی تأکید کرد و گفت: فرمانداران به دلیل شناخت دقیق ظرفیت‌ها و مشکلات مناطق خود، نقش مهمی در توسعه تجارت مرزی دارند و باید از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی استفاده شود.

حبیبی در پایان با اشاره به جایگاه فرمانداران در مدیریت بازارچه‌ها و مناطق مرزی، اظهار داشت: سیاست مدیریت بازارچه‌های مرزی توسط فرمانداران از ابتدای فعالیت این مجموعه‌ها دنبال شده و این رویکرد با هدف افزایش هماهنگی و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6855266

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