به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های اقتصادی در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، حفظ پایداری اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان باید در اولویت همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی بازارچه‌های مرزی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی استان دانست و افزود: تقویت صادرات و توسعه بازارچه‌های مرزی یکی از مؤثرترین راهکارهای عبور از تحریم‌ها و افزایش رونق اقتصادی است. کرمانشاه به دلیل برخورداری از مرزهای متعدد با عراق و ارتباط همزمان با دولت مرکزی و اقلیم کردستان، ظرفیت ویژه‌ای در حوزه تجارت خارجی دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به روند پیگیری برای راه‌اندازی بازارچه مرزی تیله‌کوه، گفت: پس از بازدید میدانی انجام‌شده در هفته‌های گذشته، اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و گزارش‌های امیدوارکننده‌ای از پیشرفت کار دریافت شده است. راه‌اندازی این بازارچه از مطالبات جدی مردم منطقه به شمار می‌رود.

حبیبی با تأکید بر اینکه توسعه نیازمند اقدامات بزرگ و تحول‌آفرین است، تصریح کرد: بهره‌برداری از بازارچه مرزی تیله‌کوه علاوه بر افزایش مبادلات تجاری، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شمار زیادی از افراد را فراهم خواهد کرد و به رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی مناسب و مسیر دسترسی مطلوب از مزیت‌های این بازارچه است، خاطرنشان کرد: بازارچه تیله‌کوه می‌تواند مورد استقبال فعالان اقتصادی و ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی قرار گیرد و فعالیت آن نه‌تنها تأثیری بر سایر بازارچه‌های مرزی استان نخواهد داشت، بلکه موجب افزایش ظرفیت تجارت خارجی در مرزهای کرمانشاه می‌شود.

استاندار کرمانشاه همچنین از اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خواست عملیات بهسازی مسیر دسترسی و اجرای روکش آسفالت بخش‌های باقی‌مانده را با سرعت بیشتری دنبال کند و افزود: برنامه‌ریزی شده است بازارچه مرزی تیله‌کوه در اوایل تابستان به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه بر ضرورت بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی فرمانداران مناطق مرزی تأکید کرد و گفت: فرمانداران به دلیل شناخت دقیق ظرفیت‌ها و مشکلات مناطق خود، نقش مهمی در توسعه تجارت مرزی دارند و باید از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی استفاده شود.

حبیبی در پایان با اشاره به جایگاه فرمانداران در مدیریت بازارچه‌ها و مناطق مرزی، اظهار داشت: سیاست مدیریت بازارچه‌های مرزی توسط فرمانداران از ابتدای فعالیت این مجموعه‌ها دنبال شده و این رویکرد با هدف افزایش هماهنگی و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.