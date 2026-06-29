به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محسنی صبح دوشنبه در همایش استانی بهینهسازی انرژی اظهار کرد: اصلاح تعرفه گاز در سال گذشته باعث شد مصرف گاز خانگی در استان اصفهان ۵۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یابد.
وی ادامه داد: این رقم بسیار بزرگی است و نشاندهنده تأثیرگذاری بالای ابزارهای اقتصادی در مدیریت تقاضا دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: اصلاح تعرفه گاز در سال گذشته یکی از مهمترین عوامل کاهش مصرف در بخش خانگی بود.
اختلال در تولید ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز در جنگ رمضان
محسنی در ادامه با اشاره به عملکرد شرکت گاز استان در جنگ تحمیلی اخیر گفت: در پی جنگ چهلروزه، تأسیسات گاز پارس جنوبی به شدت آسیب دید و چهار واحد پالایشگاهی در عرض سه دقیقه دچار اختلال شدند و تولید ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز کشور مختل شد.
به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، این اتفاق باعث شد برای تأمین گاز بخش خانگی و جلوگیری از قطعی، صنایع استان و حتی برخی صنایع کشور در مقطعی محدود شوند.
محسنی افزود: با وجود این آسیب جدی، عملکرد شرکت ملی گاز بسیار قوی بود بهگونهای که مردم هیچ احساس کمبودی در بخش خانگی نداشتند.
وی ادامه داد: حمله به تأسیسات پارس جنوبی باعث اختلال شدید در تولید شد. در مقایسه با قطر که اعلام کرده بود بازسازی کمتر از پنج سال طول میکشد، با تلاش شبانهروزی متخصصان ایرانی، بازسازی در حدود یک سال و نیم به طول خواهد انجامید. این در حالی است که کسری گاز در کشور همچنان ادامه دارد و مدیریت مصرف در همه بخشها ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: تولید روزانه گاز کشور حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب است که در فصل سرد با ناترازی مواجه میشود و مصرف بخش خانگی به ۵۰۰ تا ۵۳۰ میلیون مترمکعب در روز میرسد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ابراز کرد: سال گذشته مصرف گاز خانگی در سراسر کشور به ۷۶۰ میلیون مترمکعب رسید که وضعیت کاملاً استثنایی بود.
لزوم ارتقای فناوری و فرهنگ صرفهجویی
محسنی بر لزوم ترکیب فناوری، فرهنگسازی و مدیریت تقاضا تأکید کرد و گفت: با همکاری شورای انرژی استان، بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان، کارخانجات آجر سنتی به تونلی تبدیل میشوند که صرفهجویی ۸۵ تا ۹۰ درصدی در مصرف گاز دارد؛ همچنین طرحهایی مانند بهینهسازی موتورخانهها شامل ۱۸ هزار واحد در اصفهان، جایگزینی بخاریهای فرسوده با راندمان بالا و اجرای تعرفه پلکانی در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه سرقت گاز، تصرفات غیرمجاز و عدم رعایت مبحث ۱۹ ساختمان از چالشهای جدی هستند، گفت: شرکت گاز از تمام ظرفیتهای قانونی، از جمله قانون اصلاح الگوی مصرف و مقررات ملی ساختمان برای کاهش هدررفت استفاده میکند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: همچنین طرحهای تشویقی وزارت نفت و همکاری با صداوسیما، آموزش و پرورش و اماکن مذهبی برای فرهنگسازی در حال انجام است.
محسنی بر مشارکت بخش خصوصی از طریق قراردادهای کاربری (User) در حوزه بهینهسازی موتورخانهها، آجر و ساختمانهای اداری-تجاری تأکید کرد و گفت: شرکت گاز اصفهان آماده استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای افزایش بهرهوری و کاهش تلفات است.
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