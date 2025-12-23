به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمینلرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۸.۳۲ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۲۷.۵۷ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز سه شنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۷ ریشتر آبهای نزدیک فیلیپین را لرزاند.
