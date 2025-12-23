به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۸.۳۲ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۲۷.۵۷ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.