به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر فرهند ظهر سه شنبه در جلسه کمیته اطلاع‌رسانی انتخابات استان با تشریح ساختار این کمیته اظهار کرد: کمیته اطلاع‌رسانی انتخابات استان در قالب چهار کارگروه «محتوای دیجیتال»، «رسانه‌های سنتی»، «رویدادها و ارتباطات مردمی» و «پایش، ارزیابی و رصد» فعالیت می‌کند که مسئولیت اداره این کارگروه‌ها بر عهده همکاران استانداری قرار گرفته و اسامی مسئولان به وزارت کشور نیز اعلام شده است.

وی با اشاره به تشکیل چهار کارگروه تخصصی در کمیته اطلاع‌رسانی انتخابات استان گفت: سیاست‌گذاری، راهبری و هماهنگی رسانه‌ای انتخابات با هدف افزایش مشارکت، آگاهی‌بخشی و صیانت از آرامش فضای استان در دستور کار این کمیته قرار دارد.

فرهند با تأکید بر برگزاری منظم جلسات کمیته تصریح کرد: جلسات کمیته اطلاع‌رسانی انتخابات به‌صورت دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود و مصوبات آن طبق قانون برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست. انتخابات خط قرمز نظام است و همه موظف به رعایت مقررات، به‌ویژه در حوزه اطلاع‌رسانی هستند.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی انتخابات استان البرز با اشاره به لزوم رعایت محرمانگی اطلاعات گفت: برخی مصوبات کمیته دارای مقررات منع افشای اطلاعات است و در جلسه آینده از اعضا تعهد مکتوب در این خصوص اخذ خواهد شد. آنچه برای انتشار رسانه‌ای تعیین می‌شود، تصمیم جمعی و مبتنی بر سیاست‌های ستاد انتخابات استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه دبیرخانه کمیته در استانداری مستقر است، افزود: صرف عضویت در کمیته اطلاع‌رسانی، مجوز مصاحبه‌های انتخاباتی بدون هماهنگی نیست و مواضع رسانه‌ای باید همسو با برنامه‌های دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

فرهند نقش اعضای کمیته را سیاست‌گذاری و راهبری دانست و گفت: انتظار تولید خبر روزانه از اعضا وجود ندارد؛ بلکه بهره‌گیری از دانش، تجربه و نگاه کارشناسی فعالان رسانه‌ای مدنظر است. محتواهای انتخاباتی نیز در صورت نیاز، با استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای استان تولید خواهد شد.

وی با اشاره به مراحل اطلاع‌رسانی انتخابات خاطرنشان کرد: برنامه‌های کمیته در چهار محور آگاهی‌بخشی و آموزش، انگیزه‌بخشی، ترغیب و بسیج نهایی رأی‌دهندگان و یادآوری تا روز انتخابات طراحی شده و از ابتدای دی‌ماه وارد مرحله انگیزه‌بخشی شده‌ایم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز از آماده‌سازی فضای استقرار کمیته اطلاع‌رسانی انتخابات در استانداری خبر داد و گفت: این فضا به‌صورت متمرکز برای مدیریت امور رسانه‌ای، به‌ویژه در روزهای منتهی به انتخابات و روز رأی‌گیری، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با قدردانی از همراهی رسانه ملی اظهار کرد: صدا و سیمای استان البرز به‌عنوان رسانه‌ای اثرگذار و مرجع، نقش مهمی در ایجاد آرامش، افزایش آگاهی عمومی و تقویت مشارکت انتخاباتی دارد و همکاری این مجموعه با ستاد انتخابات استان قابل تقدیر است.

فرهند در پایان با اشاره به طراحی محصولات فرهنگی انتخابات از جمله یادبود و تمبر انتخاباتی، گفت: تأمین منابع مالی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی انتخابات در چارچوب مقررات و با مشارکت دستگاه‌ها پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود همه نهادها در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند.