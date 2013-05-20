هفتمین شورای اطلاع رسانی استان البرز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار عصر یکشنبه « هفتمین جلسه شورای اطلاع رسانی» استان البرز به ریاست ناصر رجبی رییس شورای اطلاع رسانی استان ، به دبیری و سخنگویی سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری البرز و با حضور جمعی از اعضای این شورا در سالن شهدای البرز برگزار شد.

تحلیل مقطع کنونی انتخابات، مروری بر مصوبات ششمین نشست شورای اطلاع رسانی، ارائه گزارشی از فعالیت های اداره کل ارشاد و خانه مطبوعات پیرامون پیگیری مطالبات خبرنگاران، طرح پیشنهاداتی برای پربار شدن فعالیت های انتخاباتی با تدوین برنامه هایی جامع در شورای اطلاع رسانی استان از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.

در هفتمین شورای اطلاع رسانی استان ضمن اینکه هر یک از اعضا به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند؛ مواری به عنوان مصوبه نیز مطرح شد.

مصوبات هفتمین نشست شورای اطلاع رسانی

خلق شور و نشاط سیاسی با پرداختن به موضوع انتخابات به منظور آگاهی بخشی جامعه از سوی رسانه ها ، ابلاغ آیین نامه های رسانه ای از سوی ارشاد به کلیه رسانه ها و مطبوعات در استانی با تعدد و تکثر قومیت ها و طایفه های گوناگون، آگاه سازی مردم به جهت خلق حماسه ای آگاهانه، آگاهی بخشی کارکنان در دستگاه های اجرایی با تبیین شاخص های کاندیداهای اصلح ، فضا سازی شهری با بیانات مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (ره)، امید آفرینی در میان مردم و جلوگیری از ورود دشمن برای ایجاد سیاه نمایی، رتبه بندی خبرنگاران جهت پوشش خبری، پیگیری مصوبات شش دوره گذشته شورای اطلاع رسانی استان در هشتمین نشست شورای اطلاع رسانی از جمله مصوبات اصلی این جلسه بود.

همچنین تشکیل جلسه با کاندیداها در شهرستانها و اعلام برنامه برای تبلیغات انتخاباتی در چهارچوب موازین قانونی، پیگیری وضعیت ساماندهی کیوسک های مطبوعات با تشکیل کمیسیون مشترک از سوی ارشاد، شهرداری و فرمانداری، مستند سازی کلیه فرایند انتخابات، سخنرانی استاندار البرز در پیش از خطبه های نماز جمعه پیرامون موضوع انتخابات در آستانه این رویداد مهم ، به عنوان دیگر مصوبات « هفتمین نشست شورای اطلاع رسانی » مطرح شد.

در پایان این نشست نیز احکام اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان اعطا شد.

در هفتمین نشست شورای اطلاع رسانی استان نمایندگانی از خانه مطبوعات، اداره کل فرهنگ و ارشاد، حوزه هنری، روابط عمومی های شهرستانهای کرج، کانون پرورش فکری کودکان و... حضور داشتند.