آلودگی هوای خوزستان را در تقویم آموزشی عقب انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر ظهر امروز سه شنبه در شورای تحقیقات آموزشوپرورش استان اظهار کرد: در خوزستان یک میلیون و ۱۱۵ هزار دانشآموز توسط ۷۵ هزار معلم در ۹ هزار و ۳۸ مدرسه آموزش میبینند و استان به لحاظ تعداد دانشآموزان و مدارس رتبه نخست کشور را دارد.
وی، کمبود نیروی انسانی را یکی از چالشهای جدی دانست و افزود: وجود معاونان آموزشی، اجرایی، فناوری، پرورشی، مشاوران، مربیان بهداشت و تربیت بدنی در کنار مدیران مدارس نقش مهمی در کیفیتبخشی آموزش ایفا میکند.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان همچنین به کمبود فضای آموزشی اشاره کرد و گفت: این مسأله باید با برنامهریزی جدی رفع شود. علیفر با بیان اینکه آموزشوپرورش خوزستان در تقویم آموزشی ۱۷ روز از سایر استانها عقبتر است، افزود: به دلیل گرمای زودهنگام، مدارس استان تا ۱۳ خرداد فعال هستند و علاوه بر آن، آلودگی هوا موجب تعطیلیهای مکرر شده است.
وی توضیح داد: سه سال پیش ۱۷ روز، سال گذشته ۲۵ روز و امسال تاکنون ۳۰ روز مدارس به دلیل آلودگی هوا بهصورت مجازی اداره شدهاند که این زمانها جزو «طلاییترین روزهای آموزش» محسوب میشوند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان با اشاره به تعیین ۱۵ اولویت آموزشی گفت: آموزش فرآیندی گام به گام است و نمیتوان نسخه واحدی برای همه مدارس تجویز کرد.
وی یادآور شد: بیشترین یادگیری از گروههای همسن شکل میگیرد و اجتماعات معلمان باید در راستای اشتراک تجربیات برگزار شود.
علیفر تأکید کرد: مدارس محور تحول در آموزشوپرورش هستند و مدیران مدارس رهبران این تحول به شمار میروند.
وی در پایان با تأکید بر نقش پژوهش و تحقیق در آموزشوپرورش گفت: همراهی معنوی اولیا در کنار حمایتهای مادی، اولویت نخست برای ارتقای کیفیت آموزش است.
شورای تحقیقات آموزشوپرورش با حضور رؤسای ارتباط با صنعت دانشگاهها، معاونان پژوهش و فناوری دانشگاههای شهید چمران، آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، اعضای هیأت علمی، دکتر معلمان و پژوهشگران برگزار شد.
نظر شما