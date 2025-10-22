  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

رویداد شهید گنجی در استان بوشهر برگزار می‌شود

رویداد شهید گنجی در استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر- سرپرست معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی بوشهر رویداد انتخاب چهره برتر تبلیغی سال استان بوشهر (رویداد شهید گنجی) را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صادق‌زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری رویداد شهید گنجی در استان، با عنوان «رویداد انتخاب چهره برتر تبلیغی سال استان» خبر داد و اظهار کرد: رویداد شهید گنجی در مسیر راهبردیِ تبدیل روحانیت به «حوزه‌ی پیشرو و سرآمد» قرار می‌گیرد.

وی افزود: بیانیه مقام معظم رهبری بر ویژگی‌هایی همچون نوآوری، پاسخگویی به مسائل نو، روحیه جهادی، تبلیغ محوری و همچنین بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین مانند اینترنت، هوش مصنوعی و فضای مجازی تأکید دارد.

سرپرست معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی بوشهر بیان کرد: این رویداد، شروعی برای پاسداشت مبلغین و مبلغاتی است که در مدارس و دانشگاه‌ها، محروم‌ترین روستاها، در هیاهوی شبکه‌های اجتماعی و در لحظه‌های مذهبی و ملی، با تکیه بر مفاهیم ناب امامت و مقاومت، نقشِ نگهبانان هویتِ دینی استان بوشهر را ایفا می‌کنند.

وی گفت: این رویداد تلاش می‌کند با ایجاد شبکه‌ای پویا بین پیشکسوتان و استعدادهای نوظهور، فضایی سرشار از انگیزه و رقابتی سالم بیافریند که در آن، هر روایت موفق، سرمشقی برای فردایی پرثمرتر شود.

حجت‌الاسلام صادق‌زاده ساخت الگوی تبلیغ دینی نوآورانه و مؤثر، ایجاد شبکه پایدار مبلغان مردمی، مرد میدان با مهارت رسانه‌ای، تثبیت نقش روحانیت در خط مقدم جنگ شناختی و فرهنگی جنوب کشور و تجلیل از روحانیون برتر عرصه تبلیغ و ترویج دین استان را از اهداف این رویداد برشمرد.

سرپرست معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی بوشهر معرفی الگوهای موفق تبلیغی به جامعه روحانیت و عموم مردم، تقویت انگیزه و ایجاد فضای رقابتی سالم بین مبلغان، ارتقای سطح کیفی تبلیغ دینی در استان و تبیین نقش روحانیت در حفظ و ارتقای هویت دینی و فرهنگی استان را از اهداف دیگر این رویداد عنوان کرد.

حجت‌الاسلام صادق‌زاده اظهار داشت: این رویداد در حوزه‌های شناسایی و معرفی روحانیون برتر در زمینه‌های مختلف تبلیغی، کودک و نوجوان، خانواده و جمعیت، امور اجتماعی و جهادی، هنر و رسانه، پژوهش و تألیف، آموزشی و تربیتی، ایجاد بانک اطلاعاتی از مبلغان توانمند استان، برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی با حضور مبلغان برجسته کشوری، ارائه تجربیات موفق مبلغان برتر به سایر روحانیون، ساخت مستندهای کوتاه از مبلغین و مبلغات برتر، تبیین اهمیت تبلیغ دینی در شرایط کنونی جامعه و ترویج و حمایت از استعدادهای نوظهور در عرصه تبلیغات و رسانه برگزار خواهد شد.

گفتنی است، دومین دوره‌ی رویداد شهید گنجی در استان، با عنوان «رویداد انتخاب چهره برتر تبلیغی سال استان» ۲۷ آذر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

کد خبر 6630464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها