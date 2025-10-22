به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صادق‌زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری رویداد شهید گنجی در استان، با عنوان «رویداد انتخاب چهره برتر تبلیغی سال استان» خبر داد و اظهار کرد: رویداد شهید گنجی در مسیر راهبردیِ تبدیل روحانیت به «حوزه‌ی پیشرو و سرآمد» قرار می‌گیرد.

وی افزود: بیانیه مقام معظم رهبری بر ویژگی‌هایی همچون نوآوری، پاسخگویی به مسائل نو، روحیه جهادی، تبلیغ محوری و همچنین بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین مانند اینترنت، هوش مصنوعی و فضای مجازی تأکید دارد.

سرپرست معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی بوشهر بیان کرد: این رویداد، شروعی برای پاسداشت مبلغین و مبلغاتی است که در مدارس و دانشگاه‌ها، محروم‌ترین روستاها، در هیاهوی شبکه‌های اجتماعی و در لحظه‌های مذهبی و ملی، با تکیه بر مفاهیم ناب امامت و مقاومت، نقشِ نگهبانان هویتِ دینی استان بوشهر را ایفا می‌کنند.

وی گفت: این رویداد تلاش می‌کند با ایجاد شبکه‌ای پویا بین پیشکسوتان و استعدادهای نوظهور، فضایی سرشار از انگیزه و رقابتی سالم بیافریند که در آن، هر روایت موفق، سرمشقی برای فردایی پرثمرتر شود.

حجت‌الاسلام صادق‌زاده ساخت الگوی تبلیغ دینی نوآورانه و مؤثر، ایجاد شبکه پایدار مبلغان مردمی، مرد میدان با مهارت رسانه‌ای، تثبیت نقش روحانیت در خط مقدم جنگ شناختی و فرهنگی جنوب کشور و تجلیل از روحانیون برتر عرصه تبلیغ و ترویج دین استان را از اهداف این رویداد برشمرد.

سرپرست معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی بوشهر معرفی الگوهای موفق تبلیغی به جامعه روحانیت و عموم مردم، تقویت انگیزه و ایجاد فضای رقابتی سالم بین مبلغان، ارتقای سطح کیفی تبلیغ دینی در استان و تبیین نقش روحانیت در حفظ و ارتقای هویت دینی و فرهنگی استان را از اهداف دیگر این رویداد عنوان کرد.

حجت‌الاسلام صادق‌زاده اظهار داشت: این رویداد در حوزه‌های شناسایی و معرفی روحانیون برتر در زمینه‌های مختلف تبلیغی، کودک و نوجوان، خانواده و جمعیت، امور اجتماعی و جهادی، هنر و رسانه، پژوهش و تألیف، آموزشی و تربیتی، ایجاد بانک اطلاعاتی از مبلغان توانمند استان، برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی با حضور مبلغان برجسته کشوری، ارائه تجربیات موفق مبلغان برتر به سایر روحانیون، ساخت مستندهای کوتاه از مبلغین و مبلغات برتر، تبیین اهمیت تبلیغ دینی در شرایط کنونی جامعه و ترویج و حمایت از استعدادهای نوظهور در عرصه تبلیغات و رسانه برگزار خواهد شد.

گفتنی است، دومین دوره‌ی رویداد شهید گنجی در استان، با عنوان «رویداد انتخاب چهره برتر تبلیغی سال استان» ۲۷ آذر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.