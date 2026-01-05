به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ نشست خبری رئیس سازمان دامپزشکی کشور در محل این سازمان در حال برگزاری است.

علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این نشست گفت: دو بیماری خطرناک امروز جهان در دام و طیور تب برفکی و آنفولانزا فوق حاد پرندگان است که به دلیل رفتار و ماهیت این دو نوع ویروس است.

وی افزود: این دو ویروس حدود یک قرن است که وجود دارد و واکسن آنها هم تهیه شده اما بر اساس گزارش‌های جهانی این دو ویروس طی دو سال گذشته تغییر رفتار داده و از سال ۲۰۲۴ میلادی آنفولانزا فوق حاد پرندگان برای اولین بار از طیور به پستانداران و دام‌های سنگین منتقل شده است.

وی ادامه داد: اگر جامعه جهانی به این مسائل توجه لازم را نداشته باشند شاهد پاندمی خطرناک مچ شدن ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و انسان خواهیم بود.

وی با اشاره به وظیفه سنگین سازمان دامپزشکی، عنوان کرد: رفتار ما در این سازمان برای شناسایی به موقع بیماری، مبارزه و پیشگیری علیه بیماری، پدافند غیرعامل است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به ساخت داخل واکسن تب برفکی سویه جدید اعلام کرد: واکسن Sat۱ در کشور حدود یک هفته تولید و در دامداری‌ها در حال استفاده است. با تأیید این واکسن، واکسیناسیون سراسری رایگان برای ۵.۵ میلیون رأس دام سنگین و حدود ۷۰ میلیون رأس دام سبک انجام خواهد شد.

رفیعی پور با بیان اینکه ۲۰۰ هزار نقطه اپیدمیولوژی (همه‌گیری شناسی) در کشور وجود دارد، اظهار کرد: طی ۳ ماه گذشته واکسیناسیون علیه تب برفکی در دامداری‌های صنعتی و غیرصنعتی انجام شده زیرا سرعت این ویروس ۲۰ برابر ویروس کرونا بود.

وی اعلام کرد: کانون‌های تب برفکی سویه جدید تا پایان آذر ماه ۹۹۶ کانون بود که کنترل شده در حالی که ترکیه با وجود داشتن واکسن این ویروس هنوز درگیر تب برفکی است.

وی با خرید بیش از ۱۰ میلیون دوز واکسن تب برفکی عنوان کرد: تا پایان آذر ماه ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن در دامداری‌های کشور استفاده شده است که ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دوز واکسن برای دامداری‌های صنعتی و نیمه صنعتی با هزینه ۱۵۰ هزار تومان بود و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن برای دام‌های روستایی و عشایری به شکل رایگان انجامش.

معاون وزیر جهاد کشاورزی استان‌های درگیر را به آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، فارس، اردبیل و قم اشاره کرد و گفت: تهران در تعداد کانون تب برفکی سویه جدید رتبه یک را داشت. با واکسیناسیون سراسری Sat1 در حال کنترل است و در این خصوص اعتبارات تخصیص یافته از سوی سازمان دامپزشکی کشور ۴۰۰ میلیارد تومان و بخش خصوصی یک میلیارد تومان (یک همت) بوده است.

وی در ادامه، افزود: امسال تا آذرماه شاهد کاهش ۳۶ درصدی کانون بیماری ابله، ۴۷ درصد کانون بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، ۸ درصد کانون بیماری لمپی اسکین، ۱۶ درصد کانون تب مالت و… بودیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین اعلام کرد: اردیبهشت ۱۴۰۵ از واکسن بومی آنفولانزای فوق حاد پرندگان با اعتبار ده‌ها یورو در داخل رونمایی می‌شود.