بازدید معاونان وزیر نیرو از برق پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در راستای بررسی روند خدمت رسانی به شهروندان تهرانی و قدردانی از تلاش های کارکنان برق پایتخت، ماشاالله تابع جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات و آرش کردی، معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بازدید و با مدیرعامل، معاونان و مدیران وکارکنان این شرکت، دیدار و گفتگو کردند.