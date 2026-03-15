۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

بازدید معاونان وزیر نیرو از برق پایتخت

معاونان وزارت نیرو از شرکت توزیع برق تهران بزرگ بازدید کرده و در دیدار با مدیران و کارکنان این شرکت، روند خدمت‌رسانی و عملکرد برق پایتخت را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در راستای بررسی روند خدمت رسانی به شهروندان تهرانی و قدردانی از تلاش های کارکنان برق پایتخت، ماشاالله تابع جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات و آرش کردی، معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بازدید و با مدیرعامل، معاونان و مدیران وکارکنان این شرکت، دیدار و گفتگو کردند.

علی فروزانفر

