حضور میدانی مسئولان کلید حل مشکلات زیرساختی روستاها است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی عصر سه‌شنبه در جریان نشست‌های بررسی مسائل و مشکلات زیرساختی روستاهای تازآباد، سنگ‌تجن، کردیکلا، نیرنگ و خیرسر اظهار کرد: رسیدگی به دغدغه‌های روستاییان باید با نگاه جهادی و مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی دنبال شود و همه دستگاه‌ها موظف‌اند در چارچوب وظایف خود برای رفع این مسائل اقدام کنند.

وی افزود: گره‌گشایی از مشکلات مردم، مأموریت اصلی مدیران اجرایی است و با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌توان مسیر توسعه پایدار روستاها را هموارتر کرد.

فرماندار شهرستان نوشهر با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم گفت: حضور میدانی مدیران در روستاها و شنیدن مطالبات مردم، نقش مؤثری در شناسایی دقیق مشکلات، افزایش اعتماد عمومی و تسریع در روند توسعه مناطق روستایی دارد.

فرماندار نوشهر در پایان ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در پیگیری مطالبات مطرح‌شده، دستورات لازم را برای بررسی و اقدام به رؤسای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کرد.