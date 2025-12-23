به گزارش خبرنگار مهر، پارک ۵ هکتاری معلم با مجموعه‌ای از امکانات ورزشی، تفریحی و فرهنگی، بعدازظهر سه شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سنندج افتتاح شد؛ پروژه‌ای که در یکی از نقاط پرتراکم شهری اجرا شده و به گفته مدیریت شهری، پاسخی به مطالبه شهروندان برای دسترسی عادلانه به فضاهای عمومی به شمار می‌رود.

شهردار سنندج در آئین افتتاح این پارک اظهار کرد: این مجموعه ورزشی تفریحی بخشی از برنامه توسعه ۱۴۳ هکتاری فضای سبز شهری است که در دوره ششم شورای اسلامی شهر و شهرداری سنندج تعریف و اجرایی شده است.

سید انور رشیدی با اشاره به رویکرد عدالت‌محور شهرداری سنندج گفت: طی سال‌های اخیر، گسترش فضاهای عمومی با نگاه توزیع عادلانه در سطح شهر در دستور کار قرار گرفته و این سیاست، زیرساخت تحقق عدالت اجتماعی در شهر محسوب می‌شود.

وی افزود: پارک معلم در کنار پروژه‌هایی نظیر پارک روجیار، لاوان، نیشتمان و پیرچنار، نشان‌دهنده توجه مدیریت شهری به ایجاد فضاهای سبز بزرگ‌مقیاس و محلی در مناطق مختلف شهر است.

تحقق ۷۰ درصدی برنامه توسعه فضای سبز در سنندج

شهردار سنندج با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۰ درصد از برنامه توسعه ۱۴۳ هکتاری فضای سبز محقق شده است، خاطرنشان کرد: این اقدامات، علاوه بر افزایش سرانه فضای سبز، نقش مهمی در تقویت نشاط اجتماعی و سلامت عمومی شهروندان دارد.

رشیدی در تشریح امکانات پارک معلم گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت پنج هکتار احداث شده و دارای زمین چمن فوتبال، فضای بازی کودکان، تجهیزات ورزش همگانی، فضای تنیس روی میز و آبشار صخره‌ای به ارتفاع ۸ متر و طول ۳۰ متر است.

وی ادامه داد: برکه و آب‌نمای مصنوعی به طول ۳۰۰ متر و عرض ۵ متر، آمفی‌تئاتر روباز با ظرفیت ۴۵۰ نفر برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری، و ۱۵ سکوی نشستن مجهز به آلاچیق از دیگر امکانات این پارک به شمار می‌رود.

به گفته شهردار سنندج، در طراحی این مجموعه، دسترسی ایمن برای افراد دارای معلولیت در سه ضلع پارک پیش‌بینی شده و بیش از ۱۱ هزار مترمربع از محوطه با سنگ‌فرش و موزاییک‌فرش مناسب‌سازی شده است.

نگاه زیست‌محیطی و تأکید بر حقوق شهروندی

رشیدی با اشاره به زیرساخت‌های اجراشده در این پارک گفت: مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۲۵۰ مترمکعب برای مدیریت پایدار منابع آبی احداث شده و تمامی فضاهای سبز ایجادشده در این دوره، بدون استفاده از آب شور آبیاری می‌شوند.

وی از احداث ساختمان دوطبقه خدماتی شامل نمازخانه، رختکن، نگهبانی و سرویس‌های بهداشتی مناسب‌سازی‌شده خبر داد و افزود: ایجاد معبر ۱۲ متری برای اتصال بلوار معلم به شهرک اداره راه نیز دسترسی شهروندان به این پارک را تسهیل کرده است.

شهردار سنندج با تأکید بر اینکه توسعه فضای سبز تنها به کاشت درخت محدود نمی‌شود، تصریح کرد: فضای سبز شهری بخشی از حقوق شهروندی است و باید برای همه اقشار، از کودکان و سالمندان تا معلولان و ورزشکاران، قابل استفاده و در دسترس باشد.

رشیدی در پایان از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ۴۰ غرفه دائمی صنایع‌دستی در این مجموعه خبر داد و گفت: افتتاح پارک معلم پایان یک پروژه نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از خدمت‌رسانی و توسعه پایدار شهری در سنندج است؛ فضایی که می‌تواند به محلی برای همدلی، آرامش و شادی خانواده‌ها و گردشگران تبدیل شود.