محمدمهدی قربانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت منابع آبی دماوند اظهار کرد: بارندگیها و برفهای اخیر تأثیر محسوسی در بهبود شرایط تأمین آب دماوند نداشته و با توجه به افت شدید سفرههای زیرزمینی، همچنان با محدودیت جدی در تأمین آب مواجه هستیم.
وی افزود: بارشهای فعلی، بهویژه برف، برای شرایط کنونی مصرف آب قابل اتکا نیست و میزان آن با کاهش شدید منابع زیرزمینی قابل مقایسه نیست. در حال حاضر تأمین آب شهرستان بهگونهای است که با کوچکترین افزایش مصرف یا بروز حادثهای مانند خرابی تجهیزات، احتمال ایجاد مشکل در آبرسانی وجود دارد.
قربانی با بیان اینکه مدیریت مصرف همچنان ضروری است، تصریح کرد: هرچند بخشی از آبرسانی سیار از مدار خارج شده، اما همچنان احتمال بروز قطعیهای مقطعی وجود دارد و در برخی مناطق مانند قلعهسنگی گاهی با افت فشار یا مشکل مواجه میشویم.
رئیس اداره آب دماوند درباره ذخیرهسازی آب باران گفت: به دلیل نبود تصفیهخانه، امکان استفاده از آبهای سطحی و بارندگیها وجود ندارد و شبکه فعلی نیز برای این موضوع طراحی نشده است.
وی با اشاره به آمادگی شبکه توزیع در فصل سرد بیان کرد: تا زمانی که جریان آب در لولهها برقرار باشد، یخزدگی رخ نمیدهد، اما در صورت افت سطح مخازن یا قطع جریان، احتمال یخزدگی بهویژه در انشعابات و شیرهای بیرونی وجود دارد و شهروندان باید نسبت به پوشاندن و محافظت از آنها اقدام کنند.
قربانی خطاب به شهروندان دماوندی تأکید کرد: تهیه تانکر ذخیره آب خانگی بسیار مهم است تا در صورت بروز قطعی، حداقل برای چند ساعت آب مورد نیاز تأمین شود. همچنین مدیریت مصرف و کاهش مصارف غیرضروری یک ضرورت جدی است.
وی از فراهم شدن امکان استفاده از کاهندههای مصرف آب خبر داد و گفت: با تفاهمنامههای منعقدشده با شرکتهای معتبر، مشترکان میتوانند این تجهیزات را بهصورت اقساطی تهیه کرده و هزینه آن را در قبوض آب پرداخت کنند.
رئیس اداره آب دماوند درباره طرحهای آینده نیز اظهار کرد: حفر چاههای جدید در دستور کار است و در کنار آن، دو طرح آبرسانی بلندمدت و پایدار برای شهرستان پیشبینی شده که در صورت تصویب در سطح استان، میتواند تأمین آب پایدار دماوند را در سالهای آینده تضمین کند.
وی در پایان با اشاره به موضوع ساختوساز گفت: با توسعه ساختوسازهای غیربومی در شرایط فعلی موافق نیستیم، مگر آنکه زیرساختهای آبرسانی پایدار فراهم شود، مشکل اصلی دماوند کمبود مخزن نیست، بلکه افت شدید منابع زیرزمینی و کاهش دبی چاههاست که در فصل زمستان نیز تشدید میشود.
نظر شما