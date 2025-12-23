علم الهدی:اولویت کشور معیشت مردم است، نه حواشی فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علم‌الهدی در دیدار با غلام‌حسین مظفری، استاندار خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد با اشاره به وضعیت معیشتی و مشکلات اقتصادی مردم اظهار کرد: برخی گمان می‌کنند همه مسائل اقتصادی از بالا و صرفاً با کنترل دولتی حل می‌شود، در حالی‌که واقعیت این است که بانک مرکزی به‌تنهایی امکان مهار همه مشکلات را ندارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: الگوهایی که بر اساس نظام سرمایه‌داری طراحی شده‌اند، معمولاً رشد سرمایه‌دار را معیار پیشرفت اقتصاد قرار می‌دهند و در این میان، مردم عادی نادیده گرفته می‌شوند. اگر واقعاً به دنبال نجات کشور هستیم، این نگاه نیازمند بازنگری جدی است.

وی ادامه داد: در استان نیز با مشکلات متعددی مواجه‌ایم؛ هم مسائل اقتصادی و هم پیامدهای فرهنگی و دینیِ ناشی از آن. وقتی معیشت مردم دچار بحران است، طرح موضوعات حاشیه‌ای نه‌تنها گره‌ی باز نمی‌کند، بلکه عامل دوقطبی‌شدن جامعه می‌شود. به جای حل مسئله معیشت، پرداختن به حواشی فرهنگی، تنش اجتماعی را افزایش می‌دهد و به نفع استان نیست.

علم الهدی ابراز کرد: در فضای سیاسی و امنیتی کشور نیز باید با دقت عمل کرد. برخی جریان‌ها به‌دنبال ایجاد تنش، سوژه‌سازی رسانه‌ای و بهره‌برداری دشمن هستند. حضور چهره‌های مسئله‌دار در شهرهایی مانند مشهد، اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به بحران امنیتی و رسانه‌ای تبدیل شود؛ دشمن حتی از کوچک‌ترین درگیری یا حادثه، پروژه‌سازی می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی عنوان کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز است، مدیریت عاقلانه، پرهیز از دوقطبی‌سازی، توجه به معیشت مردم و جلوگیری از سوژه‌سازی برای دشمن است. پرداختن به حاشیه‌ها، نه به نفع دین است و نه به نفع کشور.