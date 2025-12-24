به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر چهارشنبه در کارگاه مهارت رفتار با حضور مدیران مدارس سرخه در محل آموزش و پرورش این شهرستان خواستار ایجاد رویکرد مدرسه محوری شد و ادامه داد: این اقدام می‌تواند از پیچیدگی‌های نظام آموزشی بکاهد.

وی مدیر یک مدرسه را آگاه‌ترین فرد نسبت به چالش‌های موجود در آن واحد آموزشی دانست و افزود: تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی پیرامون واحد آموزشی به مدیران مدارس واگذار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تاکید بر اینکه رویکردهای متمرکز از دور پاسخگوی نیاز متنوع مدارس نیست، ابراز داشت: این موارد باید در خود مدارس و طبق تصمیم‌گیری مدیر مدرسه انجام شود.

شریفی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های توانمند سازی ویژه معلمان و مدیران استان سمنان، تاکید کرد: این کارگاه‌ها باید بتواند ما را به سمت اهداف اصلی سوق دهد.

وی خواستار حذف فعالیت‌های غیر ضروری در آموزش و پرورش شد و افزود: افزودن فعالیت جدید بدون حل برنامه‌های قبلی تنها کار را دشوار و فرسوده می‌کند و تنها راه نجات تقویت گفتمان مدرسه محوری است.