قالیباف: کلیات لایحه بودجه هفته آینده در مجلس بررسی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی عصر امروز (سهشنبه) و بعد از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیسجمهور به مجلس، گفت: طبق آئیننامه داخلی مجلس، دولت باید اول دی ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند که روز گذشته بودجه به مجلس ارسال و در سامانه ثبت شد.
وی ضمن تشکر از سازمان برنامه و بودجه و دولت برای تقدیم لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس، اظهار کرد: امروز لایحه بودجه به صورت تشریفاتی اعلام وصول شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق آئین نامه داخلی مجلس، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستورکار جلسه یکشنبه هفته آینده مجلس قرار میگیرد. رئیسجمهور برای دفاع از بودجه در صحن مجلس حضور خواهد یافت.
