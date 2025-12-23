  1. سیاست
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

قالیباف: کلیات لایحه بودجه هفته آینده در مجلس بررسی خواهد شد

رئیس مجلس شورای اسلامی از بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده مجلس با حضور رئیس‌جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه) و بعد از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیس‌جمهور به مجلس، گفت: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید اول دی ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند که روز گذشته بودجه به مجلس ارسال و در سامانه ثبت شد.

وی ضمن تشکر از سازمان برنامه و بودجه و دولت برای تقدیم لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس، اظهار کرد: امروز لایحه بودجه به صورت تشریفاتی اعلام وصول شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق آئین نامه داخلی مجلس، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستورکار جلسه یکشنبه هفته آینده مجلس قرار می‌گیرد. رئیس‌جمهور برای دفاع از بودجه در صحن مجلس حضور خواهد یافت.

کد خبر 6699665
زهرا علیدادی

