تعیین سقف ۲۰ میلیارد یورویی برای تسهیلات مالی خارجی در بودجه ۱۴۰۵

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح‌های دولتی و غیردولتی تا ۲۰ میلیارد یورو تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق با لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، سقف بهره‌گیری از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح‌های دولتی و غیردولتی حداکثر ۲۰ میلیارد یورو تعیین شده است. که در بودجه سال گذشته این رقم ۳۰ میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود.

طبق مفاد این لایحه، استفاده از این منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و با رعایت الزامات قانونی، از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، صرفاً به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی مجاز خواهد بود.

همچنین در بخش دیگری از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از مؤسسات و سازمان‌های خارجی به‌منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها پیش‌بینی شده است.

