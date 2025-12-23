کاکاوند: ۴ واحد صنفی کاشان به دلیل اشتغال اتباع غیرمجاز پلمب شد

سرهنگ کاکاوند فرمانده انتظامی شهرستان کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار واحد صنفی به علت بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد مجوز اشتغال در واحدهای صنفی پلمب شد.

وی ابراز کرد: طی هفته گذشته و در راستای برخورد با صنوف بکار گیرنده اتباع غیر مجاز در شهر کاشان، هماهنگی‌های لازم با مراجع قانونی به عمل آمد.

فرمانده انتظامی کاشان تصریح کرد: به همین منظور مأموران پلیس اماکن عمومی به همراه عوامل اصناف، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی با راه اندازی گشت مشترک در سطح شهر به بازرسی از صنوف پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران در اجرای این طرح از ۲۸ واحد صنفی بازدید و چهار واحد را به علت بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد مجوز اشتغال در واحدهای صنفی پلمب کردند.

سرهنگ کاکاوند افزود: در این خصوص چهار نفر از اتباع غیرمجاز دستگیر و متصدیان واحدهای متخلف پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.