کاکاوند: ۴ واحد صنفی کاشان به دلیل اشتغال اتباع غیرمجاز پلمب شد

سرهنگ کاکاوند فرمانده انتظامی شهرستان کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار واحد صنفی به علت بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد مجوز اشتغال در واحدهای صنفی پلمب شد.
وی ابراز کرد: طی هفته گذشته و در راستای برخورد با صنوف بکار گیرنده اتباع غیر مجاز در شهر کاشان، هماهنگیهای لازم با مراجع قانونی به عمل آمد.
فرمانده انتظامی کاشان تصریح کرد: به همین منظور مأموران پلیس اماکن عمومی به همراه عوامل اصناف، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی با راه اندازی گشت مشترک در سطح شهر به بازرسی از صنوف پرداختند.
وی خاطرنشان کرد: مأموران در اجرای این طرح از ۲۸ واحد صنفی بازدید و چهار واحد را به علت بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد مجوز اشتغال در واحدهای صنفی پلمب کردند.
سرهنگ کاکاوند افزود: در این خصوص چهار نفر از اتباع غیرمجاز دستگیر و متصدیان واحدهای متخلف پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.
