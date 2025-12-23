  1. استانها
  2. ایلام
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

تأمین ۵۰۰ میلیارد تومان برای تسریع در آزادراه کرمانشاه–حمیل

تأمین ۵۰۰ میلیارد تومان برای تسریع در آزادراه کرمانشاه–حمیل

ایلام - نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از تأمین ۵۰۰ میلیارد تومان برای تسریع در آزادراه کرمانشاه–حمیل خبر داد.

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر از ز تأمین و پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان منابع نقدی بابت بخشی از سهم دولت در پروژه مشارکتی آزادراه کرمانشاه–حمیل خبر داد.

همتی با اشاره به بازدید چند هفته گذشته خود از این پروژه مهم و کلیدی برای کشور، به‌ویژه استان‌های ایلام و خوزستان، گفت: پیگیری‌های انجام‌شده موجب تقویت توان پیمانکار و سرمایه‌گذار پروژه شده و امیدواری برای بهره‌برداری از یک لاین آزادراه تا پایان سال ۱۴۰۵ را افزایش داده است.

وی افزود: در گام مهم دیگری، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۱,۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه و تکمیل این پروژه پیش‌بینی شده است.

گفتنی است طول این مسیر از ابتدای حمیل تا کمربندی کرمانشاه پنجاه کیلومتر است که با تکمیل این پروژه فاصله ایلام به کرمانشاه ۴۰ کیلومتر کوتاه می‌شود.

کد خبر 6699882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها