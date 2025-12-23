به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات؛ در مراسم افتتاحیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، برای تبیین سناریوهای محتمل آینده کشورها در جهان پرعدم‌قطعیت امروز با اشاره به تحولات هم‌زمان در ژئواقتصاد، فناوری‌های نوظهور به‌ویژه هوش مصنوعی، و بازآرایی زنجیره‌های قدرت جهانی تأکید کرد که آینده کشورها دیگر بر اساس یک مسیر خطی و قابل پیش‌بینی شکل نمی‌گیرد، بلکه نتیجه برهم‌کنش چندین سناریوی متعارض و پویاست.

وی با تشریح چارچوب‌های سناریومحور در تحلیل آینده، خاطرنشان کرد: اشتباه راهبردی بسیاری از کشورها آن است که سیاست‌گذاری فناوری را بر مبنای یک تصویر خوش‌بینانه از آینده طراحی می‌کنند، در حالی که جهان واقعی، ترکیبی از شوک‌ها، بی‌ثباتی‌ها و تغییرات ناگهانی است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی، اظهار داشت که کشورها در دهه پیش‌رو می‌توانند در یکی از چند مسیر متفاوت قرار گیرند. از نظم‌های دیجیتال باثبات تا جهان‌های تکه‌تکه ژئوتکنولوژیک که در آن فناوری، تجارت و حتی دانش، تحت تأثیر ملاحظات امنیتی و سیاسی محدود می‌شوند.

به گفته وی، موفقیت کشورها نه در «انتخاب درست‌ترین سناریو»، بلکه در آمادگی نهادی برای مواجهه هم‌زمان با چند آینده محتمل رقم می‌خورد.

چیت‌ساز با تأکید بر شرایط خاص کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، تصریح کرد: «در محیطی که افق تصمیم‌گیری کوتاه و ریسک‌ها بالاست، سیاست فناوری باید بر تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و قابلیت بازپیکربندی متمرکز باشد، نه صرفاً بر پروژه‌های بزرگ و پرهزینه‌ای که به ثبات بلندمدت وابسته‌اند.»

وی همچنین نقش دانشگاه‌ها، نهادهای پژوهشی و زیست‌بوم نوآوری را در شکل‌دهی به این ظرفیت‌ها حیاتی دانست و افزود: پیوند میان دانش، سیاست‌گذاری و اجرا، شرط لازم برای تبدیل فناوری به ابزار واقعی حکمرانی و توسعه است.

شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش با حضور اساتید، پژوهشگران، سیاست‌گذاران و فعالان حوزه فناوری از داخل و خارج کشور، به بررسی آخرین دستاوردها و چالش‌های نظری و عملی در حوزه فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی فناوری می‌پردازد. سخنرانی افتتاحیه دکتر چیت‌ساز، به‌عنوان یکی از نقاط محوری این رویداد، با استقبال گسترده حاضران همراه شد و زمینه‌ساز گفت‌وگوهای تخصصی در پنل‌های بعدی کنفرانس گردید.