وحید میرزامحمدزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کنترل مستمر کیفیت نان تولیدی و بهینهسازی توزیع آرد و رصد دقیق وضعیت نانواییها توسط اعضای کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان انجام میشود.
وی افزود: توجه ویژه به مسائل سلامت کارگران و حفظ تنوع نان مصرفی با توجه به اینکه نان اصلیترین کالای مصرفی خانوار ایرانی است، ارتباط مستقیمی با سلامت عمومی دارد.
این مسؤول بیان کرد: تاکنون ۲۵ درصد نانواییها در سطح شهرستان دوگانهسوز شده و مجهز به ژنراتور برق هستند.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری شیروان با بیان اینکه دولت و فرمانداری از تلاشگران عرصه پخت نان حمایت میکنند، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که نانوایان علاوه بر رعایت دقیق زمان پخت، حساسیت بیشتری نسبت به کیفیت، وزن استاندارد و رعایت اصول بهداشتی در فرآیند پخت داشته باشند.
نظر شما