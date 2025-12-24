وحید میرزامحمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کنترل مستمر کیفیت نان تولیدی و بهینه‌سازی توزیع آرد و رصد دقیق وضعیت نانوایی‌ها توسط اعضای کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان انجام می‌شود.

وی افزود: توجه ویژه به مسائل سلامت کارگران و حفظ تنوع نان مصرفی با توجه به اینکه نان اصلی‌ترین کالای مصرفی خانوار ایرانی است، ارتباط مستقیمی با سلامت عمومی دارد.

این مسؤول بیان کرد: تاکنون ۲۵ درصد نانوایی‌ها در سطح شهرستان دوگانه‌سوز شده و مجهز به ژنراتور برق هستند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شیروان با بیان اینکه دولت و فرمانداری از تلاشگران عرصه پخت نان حمایت می‌کنند، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که نانوایان علاوه بر رعایت دقیق زمان پخت، حساسیت بیشتری نسبت به کیفیت، وزن استاندارد و رعایت اصول بهداشتی در فرآیند پخت داشته باشند.