عزیزی: برداشت یک میلیارد ریالی از حساب شهروندان در شیروان ناکام ماند

سرهنگ سید سعید عزیزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت چند شهروند درباره برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی، پرونده بهصورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شیروان قرار گرفت.
وی افزود: کلاهبرداران با ارسال پیامک و پیام در شبکههای اجتماعی، لینکهای آلوده ارسال میکردند و با کلیک کاربران روی این لینکها، گوشی افراد هک و اطلاعات بانکیشان در اختیار مجرمان قرار میگرفت.
سرهنگ عزیزی ادامه داد: با اقدامات فوری پلیس، حساب متهمان مسدود شد و مشخص شد که این افراد حدود یک میلیارد ریال از حساب شهروندان برداشت کرده بودند.
وی به شهروندان هشدار داد: از کلیک روی لینکهای ناشناس و مشکوک خودداری کرده و در صورت مواجهه با موارد مشابه با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و راهنماییهای لازم را دریافت کنند.
