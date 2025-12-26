به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ محمدرضا قائمینژاد اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی وی در شبکههای اجتماعی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان اسفراین قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد متهم با استفاده از نرمافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، تصاویر شاکی را با تصاویر فردی ناشناس ترکیب کرده و آنها را در فضای مجازی منتشر کرده است که این اقدام موجب تشویش اذهان عمومی و خدشهدار شدن حیثیت شاکی شده بود.
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند هویت متهم را شناسایی کرده و با هماهنگی مرجع قضایی، وی را در عملیاتی ضربتی دستگیر و به مقر پلیس منتقل کنند.
قائمینژاد با بیان اینکه متهم در بازجوییهای انجامشده به بزه انتسابی اعتراف کرده است، خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی در پایان تأکید کرد: هرگونه انتشار تصاویر خصوصی افراد در فضای مجازی جرم محسوب میشود و پلیس با اینگونه اقدامات مجرمانه برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت. همچنین شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، میتوانند موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما