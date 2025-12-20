طاهری: تصادف مرگبار در محور شوقان به جاجرم سه کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ علی طاهری اظهار کرد: در پی اعلام یک فقره تصادف بین یک دستگاه خودروی ایسوزو و یک دستگاه خودروی نیسان، مأموران پلیس راه جاجرم به‌همراه عوامل امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه در این سانحه، سه نفر از سرنشینان خودروها پس از انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم با بیان اینکه علت وقوع این حادثه در دست بررسی است، تأکید کرد: رانندگان به‌ویژه در محورهای دوطرفه، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، از سبقت غیرمجاز پرهیز کنند تا از وقوع حوادث تلخ جاده‌ای جلوگیری شود.