خبرگزاری مهر -گروه استانها: قطع سهروزه تلفن و اینترنت در شهرستان بشاگرد، همزمان با بارندگیهای اخیر و تشدید ناپایداریهای جوی، بار دیگر ضعف زیرساختهای ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار را بهطور جدی نمایان کرد؛ ضعفی که این بار صرفاً به یک اختلال فنی محدود نماند و خود به یکی از مؤلفههای اصلی بحران تبدیل شد.
در شرایطی که هشدارهای هواشناسی از پیش صادر شده و تغییر وضعیت جوی از سطح نارنجی به قرمز اعلام شده بود، از کار افتادن کامل ارتباطات صوتی و اینترنتی، آن هم برای چندین روز متوالی، نشان داد آمادگی لازم برای مواجهه با بحرانهای طبیعی همچنان با فاصلهای معنادار از استانداردهای حداقلی قرار دارد.
ارتباطات در زمان بحران نه یک امکان جانبی، بلکه زیرساختی حیاتی برای حفظ امنیت، آرامش روانی و مدیریت شرایط اضطراری است. قطع دسترسی مردم بشاگرد به تلفن و اینترنت، علاوه بر ایجاد اضطراب گسترده و دشواری در برقراری تماسهای اضطراری، موجب اختلال در روند امدادرسانی، اطلاعرسانی و حتی شناسایی دقیق خسارات در مناطق روستایی، بهویژه در بخشهای زیرکوه و پشتکوه شد؛ مناطقی که به دلیل آسیب شدید محورهای مواصلاتی، همچنان دسترسی کامل به آنها با مشکل مواجه است.
این وضعیت، همزمان با خسارات گسترده به زیرساختهای آب، برق، راه و ارتباطات، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا در برنامهریزیهای کلان، مناطق دورافتاده و مرزی از جایگاه اولویتدار برخوردارند یا هزینه قطع ارتباط در این مناطق کمتر برآورد میشود.
نبود اطلاعرسانی شفاف درباره علت دقیق قطع ارتباطات و برنامههای پیشگیرانه برای آینده نیز به این نگرانیها دامن زده و مطالبه عمومی برای پاسخگویی مسئولانه، تقویت زیرساختها و ایجاد مسیرهای پشتیبان ارتباطی در زمان بحران را بیش از پیش برجسته کرده است.
البته با توجه به حجم بارشها این وضعیت اجتناب ناپذیر است اما به هر صورت مسئولان با توجه به وضعیت اقلیمی و جغرافیایی بشاگرد باید زیرساختها را به شکلی در این شهرستان ایجاد کرد که خسارات در حوزه آب، برق و مخابرات در این حجم بالا نباشد.
بی خبری استاندار هرمزگان را به بشاگرد کشاند
قطع چند روزه ارتباطات در بشاگرد موجب شد، محمد آشوری تازیانی شب گذشته خود را به بشاگرد برساند و جلسه ستاد بحران شهرستان بشاگرد به صورت شبانه برگزار شود.
استاندار هرمزگان که از محور جاسک به بشاگرد سفر کرده بود ابتدا وضعیت پلهای سیل زدهی شریفی را مورد بررسی قرار داد؛ پلهای شریفی یک و دو بر روی رودخانه شریفی ساخته شده است اما مقاومت خاصی در برابر سیلابها ندارند و نمیتوانند هدف احداث خود را محقق کنند و در بارندگیها راه بسته میشود؛ چنانچه در این بارندگی نیز راه ارتباطی مردم بشاگرد با بیرون بسته شد و بعد از فروکش کردن آب، نه از روی پل بلکه از بستر کم عمق رودخانه ترددها انجام میشود.
سد شریفی باید ساخته شود
رودخانه شریفی یکی از رودخانههایی است که در مواقع بارندگی حجم بالایی آب در آن جاری میشود که موجب خسارت به مناطق پایین دست میشود؛ سیلی که جاسک و سیریک را طی روزهای گذشته متأثر کرد، مربوط به آورده رودخانه شریفی بود و سالهاست که مطالعات احداث این سد انجام شده است که اگر اجرا شود میتواند ضمن ذخیره سازی حجم بالایی روان آب، خسارات سیلابها در شرق هرمزگان را کاهش دهد، چنانچه سد جگین توانسته است چند صد میلیون متر مکعب آب را مهار و ذخیره سازی کند و اگر این سد نبود؛ حجم خسارات در بارندگیها قابل تصور نبود.
استاندار در بشاگرد: باید فکری برای شبکه ارتباطی در مواقع اضطرار کنیم
استاندار هرمزگان در جلسه ستاد بحران شهرستان بشاکرد گفت: پیشبینی پذیری برای بحرانهای آتی یکی از نکات مهم است و باید ارتباط مستمر میان شهرستانهای بالادست و پایین دست تقویت و پایدار شود و ضرورت دارد شبکه پایدار بیسیمی را با تکنولوژیهای روز ایجاد کنیم چرا که اطلاعات سریع و به موقع از حجم سیلاب و آبگیری در بالادست میتواند جلوی خسارات در پایین دست را بگیرد.
وی پیوستگی در تصمیمات را یکی از نکات مهم مدیریت بحران دانست و گفت: مسئولان باید در مدیریت بحران تصمیمات استراتژیک بگیرند.
آشوری افزود: بحران ماهیتی چندگانه و ترکیبی دارد و تمام دستگاههایی که قرار است در بحران کنش مؤثر داشته باشند باید در چهارچوب ستاد بحران نظاممند شوند.
خسارت گسترده بارندگیهای اخیر به زیرساختهای بشاگرد؛ تلاش شبانهروزی ستاد بحران برای بازگشایی راهها و تأمین خدمات
فرماندار شهرستان بشاگرد با اشاره به خسارتهای گسترده بارندگیهای اخیر در این شهرستان گفت: از نخستین ساعات تغییر وضعیت جوی از نارنجی به قرمز، تمامی اعضای ستاد بحران، بخشداران، مدیران و دستگاههای اجرایی بهصورت کامل پای کار آمدند و اقدامات عملیاتی برای مدیریت بحران آغاز شد.
آغاز عملیات امدادرسانی از لحظات اولیه بحران
جمشید خرمی افزود: از همان ابتدای تغییر وضعیت جوی، تمامی بخشداران، معاونان و مدیران بحران با آمادگی کامل و با استفاده از ظرفیت معینهای تعیینشده وارد عمل شدند و نخستین اقدام، بازگشایی محورهای اصلی و مسیرهای منتهی به شهرستانهای همجوار بود.
بیشترین خسارتها در حوزه راه، آب، برق و ارتباطات
فرماندار بشاگرد با اشاره به حجم بالای خسارتها اظهار کرد: بیشترین آسیبها در بخش راه، تأسیسات آبرسانی و زیرساختهای ارتباطی وارد شده است. در حوزه برق، ۶۸ روستا دچار قطعی بودند که با تلاش نیروهای عملیاتی، این تعداد ابتدا به هشت روستا و در ادامه به چهار روستا کاهش یافت و پیشبینی میشود تا پایان امشب برق کل شهرستان بهطور کامل وصل شود.
آسیب بیش از ۲۰۰ کیلومتر مسیر آبرسانی
وی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ کیلومتر از مسیرهای انتقال آب که از چشمهها و منابع پایدار شهرستان تأمین میشد، دچار آسیب جدی شده است. همچنین در حوزه ارتباطات، ارتباطات شهرستان از سمت جاسک و میناب دچار اختلال شد و در ساعات ابتدایی بحران، شهرستان تقریباً فاقد اینترنت و ارتباط صوتی بود.
آسیب شدید محورهای مواصلاتی و پروژههای عمرانی
فرماندار بشاگرد با بیان اینکه اکثر پیمانکاران پروژههای عمرانی دچار خسارت شدهاند، گفت: محورهای مواصلاتی شهرستان بهشدت آسیب دیده و هماکنون با پنج اکیپ عملیاتی در حال ارائه خدمات هستیم، اما در برخی مناطق بهویژه روستاهای زیرکوه و پشتکوه هنوز شناسایی کامل انجام نشده است.
ادامه عملیات بازگشایی مسیرهای روستایی
وی افزود: تاکنون مسیر ۱۴ روستا در برخی بخشها پوشش داده شده، اما مسیرهای حسینآباد و دولتآباد همچنان با مشکل مواجه است. با تلاش راهداری، نیروهای هلالاحمر، امدادگران و سایر دستگاههای اجرایی، عملیات بازگشایی مسیرها با جدیت ادامه دارد.
تأمین نان و اقلام ضروری برای مردم
فرماندار بشاگرد از اقدامات حمایتی برای تأمین نیازهای اولیه مردم خبر داد و گفت: برای کاهش مشکلات معیشتی، دو نانوایی بهصورت رایگان مأمور تأمین نان شدهاند تا شرایط به حالت پایدار بازگردد.
وی در پایان با اشاره به محدودیت زمان، خواستار ورود جدی کارشناسان برای برآورد خسارتها شد و تأکید کرد: انتظار داریم با بررسی دقیق، تا پایان هفته جمعبندی نهایی خسارتها تهیه و به مسئولان استانی ارائه شود.
ضرورت اعزام بالگرد به بشاگرد
در حال حاضر راه ارتباطی بسیاری روستاهای بشاگرد قطع است و با توجه به اینکه در روزهای پایانی ماه قرار داریم قاعدتاً آرد و مواد غذایی مردم روستاهای محاصره در سیلاب به اتمام خواهد رسید؛ از این رو ضرورت دارد، بالگرد در بشاگرد مستقر شود تا اقلام ضروری را به روستاها برساند.
