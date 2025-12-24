به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مولایی مدیرکل برنامهریزی، نظارت و تحول سازمانی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه با هدف ارتقای بهرهوری موقوفات و توسعه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی، از نخبگان و پژوهشگران کشور دعوت کرده است تا طرحهای پژوهشی کاربردی خود را تا ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ ارائه کنند.
مولایی با تأکید بر اهمیت پژوهشهای کاربردی در توسعه فعالیتهای سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کرد که این سازمان در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ فراخوانی برای طرحهای پژوهشی منتشر کرده است تا از ظرفیت علمی نخبگان کشور بهرهمند شود و نتایج تحقیقاتی در کوتاهترین زمان ممکن به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: چهار محور اصلی پژوهشهای کاربردی شامل تهیه و تدوین سند آمایش سرزمینی مساجد کشور با ملاحظه طرحهای تفضیلی شهرها و طرح هادی روستاها و محلات، بررسی جامع شقوق مختلف قبض و اقباض در موقوفات، تدوین طرح و برنامه عملیاتی اقتصادی برای موقوفات غیرفعال مرتبط با فعالیتهای قرآنی، هیأتها، مساجد و بقاع متبرکه و طرحریزی چارچوب معماری فرآیند و حاکمیت داده است.
مولایی همچنین به شرایط شرکت پژوهشگران اشاره کرد و گفت: مجریان طرح باید دارای مدرک دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه باشند و هر پژوهشگر میتواند تنها یک طرح پژوهشی ارائه کند. متن طرح پژوهشی باید با استفاده از نرمافزار Word 2003 یا Word 2007 تهیه شود و پس از پذیرش، ارائه مستندات سوابق پژوهشی و مدارک تحصیلی الزامی است.
وی تأکید کرد: طرحهایی که توسط پژوهشگرانی با پیشینه اجرایی مرتبط یا مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی ارائه شوند، در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت و ارسال رزومه (CV) پژوهشگران همراه با پرسشنامه طرح پژوهشی الزامی است.
علاقهمندان میتوانند فرم پرسشنامه طرح پژوهشی را از طریق سایت سازمان به نشانی www.awqaf.ir تکمیل و تا ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ از طریق پست سفارشی یا ایمیل به آدرس pajoohesh@oghaf.ir ارسال کنند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۶۴۸۷۱۱۳۵ تماس بگیرند.
محمد مولایی در پایان اظهار داشت که هدف اصلی این فراخوان، استفاده بهینه از ظرفیت علمی نخبگان برای ارتقای بهرهوری موقوفات و توسعه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی است و امیدوار است پژوهشگران با ارائه طرحهای کاربردی، گام مؤثری در پیشبرد مأموریتهای سازمان بردارند.
