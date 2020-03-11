به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مولایی، مدیر کل برنامه‌ریزی، نظارت و تحول سازمانی سازمان اوقاف و امور خیریه، پژوهش برای توسعه هر کشور را امری لازم و حیاتی عنوان کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، وقت و هزینه بسیاری به این امر مهم اختصاص داده می‌شود، البته پژوهش‌هایی منجر به خلق نوآوری، ثروت و تحول خواهد شد که کاربردی باشد.



وی اظهار کرد: اهمیت پژوهش به اندازه‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاهی تیزبینانه نسبت به تأثیر پژوهش در توسعه و تحول جامعه، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای امور پژوهشی را کاربردی شدن آن در صنایع و حل مسائل مختلف کشور می‌دانند و همواره به عملی شدن پژوهش‌ها تأکید داشته و معتقدند که پژوهش و تحقیق باید به میدان عمل وارد شود و از کنج کتابخانه‌ها بیرون بیاید.



مولایی عنوان کرد: بر همین اساس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در راستای انجام رسالت و مأموریت‌های خود از طریق راهکارهای علمی و کاربردی؛ انجام پژوهش حول محورهای تعیین شده را در دستور کار خود قرار داده و از کلیه محققان و پژوهشگران دعوت می‌کند تا با با مراجعه به سایت سازمان اوقاف و امور خیریه و تکمیل فرم پرسشنامه طرح پژوهشی مورد نظر، سازمان را در انجام رسالتها و مأموریتهایش یاری رسانند.



گفتنی است: عناوین فراوان طرح‌های پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ۱۳۹۹ بدین شرح است:



۱- تدوین نقشه راه تحول دیجیتال و هوشمندسازی سازمان اوقاف و امور خیریه مبتنی بر هوش مصنوعی، کلان داده و اینترنت اشیاء



۲- طراحی نظام پایش و بانک اطلاعات خیریه‌های کشور



۳- طراحی و تدوین الگوی سنجش شایستگی امناء و کارگزاران وقفی و بقاع متبرکه و نحوه تعامل با آنها و نظارت بر عملکردشان



۴- طراحی نظام آموزش و توانمند سازی امناء، متولیان و کارگزاران وقفی



۵- طراحی و تدوین الگوی شایستگی نظام ارزیابی و توسعه مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه



۶- بررسی راهکارهای توسعه وقف‌های همگانی در بستر فضای مجازی



۷- بررسی و شناخت راهکارهای ایجاد منابع پایدار برای انجام فعالیت‌های قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه



۸- بازمهندسی مسابقات قرآن کریم و بررسی اثرات آن بر گروههای مختلف و ترسیم ویژگی‌های مسابقه مطلوب از دیدگاه قرآن و حدیث



۹- آسیب شناسی و بررسی عوامل و دلایل فاقد درآمد شدن موقوفات کشور و راهکارهای کاربردی برای برون رفت از این چالش



۱۰- طراحی و پیاده سازی زنجیره‌های کشت و صنعت و فرآوری محصولات آن متناسب با مزیت‌های نسبی موقوفات و بقاع متبرکه کشور



۱۱- طراحی الگوی راهبری شرکتی برای اداره امور موقوفات



۱۲- طراحی مفهومی الگوی مشارکت توسعه دهندگان (Developer) موقوفات در راستای افزایش بهره وری موقوفات



۱۳- طراحی مفهومی نظام آماری اقتصاد وقف



۱۴- طراحی روش‌های نوین در جهت اجرای دقیق و بهینه نیات واقفین



۱۵- طراحی الگو و ساز و کار اداره امور بقاع متبرکه و مساجد با محوریت مردم و طراحی شیوه نظارت صحیح سازمان اوقاف و امور خیریه بر عملکرد آنها



یادآوری می‌شود، مهلت ارسال طرح‌های پیشنهادی، ۲۸ اسفندماه است و علاقه‌مندان می‌توانند طرح‌های پیشنهادی را به آدرس پستی: تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امورخیریه ، اداره کل برنامه ریزی ، نظارت و تحول سازمانی گروه پژوهش و آدرس الکترونیکیpajoohesh@oghaf.ir ارسال کنند.