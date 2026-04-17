دیدگاه رهبر شهید در موضوع فقه مقاومت چگونه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هشتادوپنجمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با عنوان «فقه مقاومت با تأکید بر دیدگاه امام شهید» به همت گروه فقه سیاست و روابط بین الملل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محسن مهاجرنیا عضو گروه فقه سیاست و روابط بین الملل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان ارائه دهنده، سید صادق حقیقت، عضو گروه فقه سیاست و روابط بین الملل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان ناقد و عبدالوهاب فراتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به عنکان دبیر سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ – ساعت: ۱۷ به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند به صورت غیرحضوری و از ظریق لینک bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join در نشست شرکت کنند.