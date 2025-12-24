به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کامجو، دبیر هیئت ورزشهای جانبازان و توان یابان هرمزگان از برگزاری اردوی آمادهسازی تیم تیراندازی این استان خبر داد و گفت: با هدف کسب بهترین نتایج و سربلندی تیم تیراندازی هرمزگان در مسابقات قهرمانی کشور دوره فشردهای را برای تیراندازان منتخب بانوان و آقایان تدارک دیدهایم.
وی در تشریح برنامه جامع این اردو بیان داشت: این دوره آمادهسازی با یک برنامه دقیق و علمی پیش میرود که تمرکز اصلی آن بر روی تمرینات فنی تخصصی برای افزایش دقت و ثبات، تقویت آمادگی ذهنی و روانی ورزشکاران برای حفظ تمرکز در شرایط مسابقه، و شبیهسازی محیط رقابت برای کاهش استرس و افزایش تجربه عملی آنان استوار است.
کامجو گفت: این اردوی آموزشی تحت هدایت دو مربی، داوود محمدیزاده گرمسیری و فرزان قاراگزلیان، در حال برگزاری است و حضور این مربیان مجرب، نقطه قوت اصلی تیم برای آمادهسازی نهایی ورزشکاران ارزیابی میشود.
دبیر هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان هرمزگان اظهار داشت: ورزش قهرمانی برای توانیابان، بهانهای برای خروج از انزوا و نمایش توانمندیهای آنان است و هدف نهایی ما تنها کسب مدال نیست، بلکه نمایش روحیه مقاومت، خودباوری و توانمندی جامعه جانبازان و توانیابان استان است. ما به ورزشکارانمان ایمان داریم و انتظار داریم با قدرت تمام در میدان رقابت حاضر شوند.
انتظار میرود تیم تیراندازی توانیاب هرمزگان با پشت سر گذراندن این دوره آمادهسازی، در مسابقات قهرمانی کشور حضوری موفق و درخشان داشته باشد.
