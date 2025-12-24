  1. استانها
تیراندازان جانباز و توان‌یاب هرمزگانی اردوی آماده‌سازی برپا کردند

بندرعباس-تیراندازان جانباز و توان‌یاب هرمزگان با برگزاری اردوی آماده‌سازی فشرده، خود را برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی کشور که نهم دی‌ماه برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کامجو، دبیر هیئت ورزش‌های جانبازان و توان یابان هرمزگان از برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم تیراندازی این استان خبر داد و گفت: با هدف کسب بهترین نتایج و سربلندی تیم تیراندازی هرمزگان در مسابقات قهرمانی کشور دوره فشرده‌ای را برای تیراندازان منتخب بانوان و آقایان تدارک دیده‌ایم.

وی در تشریح برنامه جامع این اردو بیان داشت: این دوره آماده‌سازی با یک برنامه دقیق و علمی پیش می‌رود که تمرکز اصلی آن بر روی تمرینات فنی تخصصی برای افزایش دقت و ثبات، تقویت آمادگی ذهنی و روانی ورزشکاران برای حفظ تمرکز در شرایط مسابقه، و شبیه‌سازی محیط رقابت برای کاهش استرس و افزایش تجربه عملی آنان استوار است.

کامجو گفت: این اردوی آموزشی تحت هدایت دو مربی، داوود محمدی‌زاده گرمسیری و فرزان قاراگزلیان، در حال برگزاری است و حضور این مربیان مجرب، نقطه قوت اصلی تیم برای آماده‌سازی نهایی ورزشکاران ارزیابی می‌شود.

دبیر هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان هرمزگان اظهار داشت: ورزش قهرمانی برای توان‌یابان، بهانه‌ای برای خروج از انزوا و نمایش توانمندی‌های آنان است و هدف نهایی ما تنها کسب مدال نیست، بلکه نمایش روحیه مقاومت، خودباوری و توانمندی جامعه جانبازان و توان‌یابان استان است. ما به ورزشکارانمان ایمان داریم و انتظار داریم با قدرت تمام در میدان رقابت حاضر شوند.

انتظار می‌رود تیم تیراندازی توان‌یاب هرمزگان با پشت سر گذراندن این دوره آماده‌سازی، در مسابقات قهرمانی کشور حضوری موفق و درخشان داشته باشد.

