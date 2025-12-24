به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی صبح چهارشنبه اظهار کرد: طی اجرای پویش یلدای مهربانی به مناسبت شب یلدا امسال و در راستای حمایت از مددجویان، نیازمندان، ایتام و فرزندان محسنین، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی با مشارکت گسترده خیرین و نیکوکاران در سطح استان اجرا شد.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های حمایتی ویژه شب یلدا گفت: در قالب پویش «یلدای مهربانی»، بیش از ۳ هزار سبد کالای یلدایی میان خانوارهای تحت حمایت توزیع شد که ارزش ریالی این اقلام بیش از ٣٥ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

البرزی افزود: علاوه بر توزیع بسته‌های معیشتی، با همت خیرین، نیکوکاران و حامیان طرح اکرام، بیش از ۳۰ میلیارد ریال کمک نقدی به حساب مددجویان، ایتام و فرزندان محسنین واریز شد تا این خانواده‌ها بتوانند شب یلدا را با آرامش و کرامت بیشتری سپری کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز با قدردانی از مشارکت گسترده مردم نیکوکار استان اظهار کرد: این اقدامات جلوه‌ای روشن از همدلی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری مردمی است که در مناسبت‌های فرهنگی و ملی، همواره در کنار خانواده‌های نیازمند حضور دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیته امداد استان البرز برای تداوم این همراهی ارزشمند، امکان مشارکت خیرین از طریق صدقه الکترونیکی را فراهم کرده است و مردم نیکوکار می‌توانند با ارسال عدد ۳ به سرشماره ٣٠٠٠٣٣٣٣٢٦ در حمایت از مددجویان، ایتام و نیازمندان استان سهیم شوند.