رانندگی ایمن در اسنپ با همراهی کاربران مسافر و راننده

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، رانندگی ایمن یکی از اولویتهای اصلی اسنپ به شمار میرود. این پلتفرم تلاش میکند از طریق آموزش و ارتباط مستمر با کاربران راننده آگاهی آنها را نسبت به رانندگی ایمن و اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی افزایش دهد.
اسنپ با ایجاد قابلیت ثبت نظر درباره نحوه رانندگی در پایان هر سفر از مشارکت کاربران مسافر نیز برای افزایش ایمنی سفرها بهره میگیرد تا تجربه بهتری برای کاربران مسافر و راننده فراهم کند.
نقش بازخورد کاربران مسافر اسنپ در ارتقای ایمنی سفر
ایمنی سفر نتیجه همراهی و توجه مشترک کاربران راننده و مسافر است. بازخوردی که کاربر مسافر در پایان سفر ثبت میکند یکی از مؤثرترین ابزارها برای تقویت رفتارهای ایمن و مطابق با قوانین راهنمایی و رانندگی و شناسایی رفتارهایی است که نیاز به اصلاح دارند. این سیستم امتیازدهی شفافیت بیشتری در رفتار کاربران راننده ایجاد و امکان طراحی اقدامات نظارتی و آموزشی هدفمند را فراهم میکند. همراهی کاربران مسافر در این فرآیند بخشی از چرخه ارتقای ایمنی در سفرهای اسنپی است.
در بخش امتیازدهی پایان سفر دو گزینه «رانندگی ایمن» و «رانندگی پرخطر» در دسترس کاربران مسافر اسنپ قرار داده شده است تا آنها بتوانند پس از پایان هر سفر نظر خود را درباره نحوه رانندگی ثبت کنند. این بازخوردها دادههایی ارزشمند برای ارزیابی دقیقتر رانندگی ایمن، شناسایی الگوهای رفتاری ایمن و تشخیص موقعیتهای پرخطر فراهم میکند. اسنپ با تحلیل این دادهها میتواند برنامهریزی دقیقتری برای بهبود مستمر استانداردهای ایمنی انجام دهد و با اجرای اقدامات لازم کاربران راننده را در مسیر ارتقای شاخصهای ایمنی سفر همراهی کند.
اختصاص نشان رانندگی ایمن به کاربران راننده
نشان یا مدال «رانندگی ایمن» به کاربران رانندهای تعلق میگیرد که در سفرهای خود از سوی کاربران مسافر امتیازهای مرتبط با رانندگی ایمن را دریافت کردهاند و در عین حال گزارشی مبنی بر رانندگی پرخطر برای آنها ثبت نشده است. این نشان در صفحه مشخصات کاربری راننده نمایش داده میشود. این مدال به عنوان یک شاخص تشویقی با هدف ترغیب کاربران راننده به رعایت هرچه بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ ایمنی در طول سفرها طراحی شده است. نمایش این نشان برای کاربران مسافر نیز امکانپذیر است تا پس از قبول درخواست سفر سابقه و کیفیت رانندگی ایمن راننده مطلع شوند و با اطمینان بیشتری سفر خود را انجام دهند.
برای داشتن رانندگی ایمن چه مواردی را باید رعایت کنیم؟
اعلام بهموقع تغییر مسیر با استفاده از چراغ راهنما و رعایت حق تقدم یکی از سادهترین در عین حال مؤثرترین رفتارهای ایمن در رانندگی است. این کار باعث میشود حرکت خودرو برای دیگران قابل پیشبینی باشد و از غافلگیری سایر رانندگان جلوگیری شود. در ادامه همین رفتار مسئولانه، حرکت منظم بین خطوط، حفظ فاصله جانبی مناسب و پرهیز از انحرافهای ناگهانی، نشانهای از رانندگی حرفهای و ایمن است که به حفظ نظم ترافیک و کاهش احتمال برخورد خودروها کمک میکند.
در کنار رعایت نظم حرکتی، توجه کامل به مسیر و حفظ فاصله طولی ایمن با خودروهای جلویی نقش کلیدی در پیشگیری از حوادث ناگهانی دارد. این تمرکز مداوم به راننده فرصت میدهد تا در شرایط غیرمنتظره واکنش مناسب و بهموقع داشته باشد. یکی از مهمترین عوامل حفظ این تمرکز پرهیز از استفاده غیر ضروری از تلفن همراه در زمان حرکت است. تمرکز کامل بر مسیر، سرعت واکنش راننده را افزایش داده و ریسک برخوردهای ناگهانی را به حداقل میرساند. در این میان استفاده از نگهدارنده تلفن همراه در خودرو امکان مسیریابی و بررسی اطلاعات ضروری را بدون در دست گرفتن تلفن همراه فراهم کرده و به حفظ تمرکز کمک میکند.
در نهایت رعایت حق تقدم در تقاطعها، توجه به دستور چراغهای راهنمایی و رانندگی و دقت به علائم و تابلوها، مکمل تمام رفتارهای ایمن در طول مسیر است. توقف بهموقع، توجه به جریان ترافیک و پرهیز از عجله پایههای اصلی یک سفر ایمن و مسئولانه را شکل میدهند.
ایمنی در سفر با موتور سیکلت
ایمنی تنها به سفر با خودرو محدود نمیشود. در سفر با موتور سیکلت نیز اصول مشابهی مانند توجه به مسیر، حرکت صحیح بین خطوط، رعایت فاصله، حفظ سرعت مجاز، استفاده نکردن از تلفن همراه و استفاده از کلاه ایمنی نقش مهمی در جلوگیری از حادثه دارند. اسنپباکس نیز برنامههای آموزشی و نظارتی متعددی را در دستور کار قرار داده و در ۶ ماه نخست ۱۴۰۴ بیش از ۷۷ هزار قلم تجهیزات ایمنی و رفاهی به کاربران راننده خود اعطا کرده تا سفر امنتری را تجربه کنند.
