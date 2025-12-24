به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه نمایش، «تاراتینا» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا کلاهچیان از روز ۷ دی اجرای خود را در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر آغاز میکند و تا ۳۰ دی هر روز ساعت ۱۸ روی صحنه میرود.
در این اثر نمایشی، فرهاد تفرشی و مژگان غلامی به ترتیب ورود به ایفای نقش میپردازند.
«تاراتینا» با نگاهی انسانی و اجتماعی، بر ضرورت همراهی و پیوند میان انسانها تأکید دارد و روایت خود را بر این گزاره بنا میکند که «از جایی به بعد، هیچکس نمیتواند زندگی را بهتنهایی ادامه دهد».
عوامل اجرایی این نمایش عبارتند از یگانه خوشعاقبت دستیار کارگردان و منشی صحنه، حامد رحمنپور دستیار کارگردان، مرتضی بختآور مدیر صحنه، عاطفه مظاهری صداپیشه، سعید آقایی طراح صحنه و نور، لیلا طاهرپسند طراح لباس، حسین زارعی طراح گرافیک، حسین احمدیان ساخت تیزر، شهرام فرضیان دستیار نور و صدا و پریناز آلآقا عکاس، آرمان صادقی روابطعمومی و مشاور رسانهای.
علاقهمندان میتوانند بلیت نمایش «تاراتینا» را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.
نظر شما