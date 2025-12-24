https://mehrnews.com/x39XFw ۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵ کد خبر 6700333 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵ تشییع پیکر مطهر جانباز شهید «محمد شورئی» در مشهد مشهد- مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز سرافراز ۷۰ درصد شهید «محمد شورئی» با حضور با شکوه آحاد مردم مشهد برگزار شد. دریافت 27 MB کد خبر 6700333 کپی شد مطالب مرتبط تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در نیشابور تشییع پیکر جانباز سرافراز «قاسم علیزاده» در مشهد مراسم تشییع پیکر جانباز سرافراز «قاسم علیزاده» در مشهد برچسبها جانباز شهید مراسم تشییع مشهد
نظر شما