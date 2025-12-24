  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

تشییع پیکر مطهر جانباز شهید «محمد شورئی» در مشهد

تشییع پیکر مطهر جانباز شهید «محمد شورئی» در مشهد

مشهد- مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز سرافراز ۷۰ درصد شهید «محمد شورئی» با حضور با شکوه آحاد مردم مشهد برگزار شد.

