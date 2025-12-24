راهبری برنامه های کلان مهدویت در کشور به شورای معین سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی حسینآبادی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای معین ستاد توسعه فرهنگی مهدویت و انتظار کشور اظهار کرد: بر اساس مصوبه اخیر ستاد توسعه فرهنگ انتظار و مهدویت، شورای معین با مأموریت تصمیمسازی، تصمیمگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات تشکیل شد و نخستین جلسه آن روز دوشنبه اول دیماه در محل شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
وی افزود: شورای معین وظیفه پیگیری و اجرای امور محوله از سوی ستاد، رئیس و دبیر ستاد را بر عهده دارد و این مأموریت از طریق برگزاری جلسات منظم و در صورت لزوم، با تشکیل کارگروههای تخصصی در موضوعات مختلف دنبال خواهد شد.
رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور با اشاره به محورهای مطرحشده در این جلسه تصریح کرد: یکی از موضوعات اصلی، بررسی سازوکار نهاییسازی و امضای توافقنامههای برنامههای پنجساله دستگاهها و سازمانهای عضو ستاد بود. بر اساس نخستین مصوبه ستاد، دستگاهها موظف هستند تا پایان اسفندماه نسبت به امضای توافقنامههای برنامه پنجساله خود اقدام کنند که در این جلسه، سازوکار تحقق این موضوع مورد بحث و جمعبندی قرار گرفت.
حسینآبادی ادامه داد: محور دوم جلسه به دریافت دیدگاهها و نقطهنظرات اعضای شورای معین درباره برنامههای دهه مهدویت، بهویژه مراسم نیمه شعبان و نحوه ایفای نقش دستگاهها و سازمانها در برگزاری رویداد بزرگ نیمه شعبان در آستان مقدس مسجد جمکران و سایر برنامههای مرتبط اختصاص داشت.
وی خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جلسه، مهمترین محورهای محتوایی دارای اولویت و حساسیت بالا در حوزه مهدویت شناسایی شد تا چند اقدام اثرگذار با ضریب نفوذ بالا در میان مخاطبان، در دستور کار سال ۱۴۰۵ قرار گیرد.
رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور در پایان گفت: دومین جلسه شورای معین ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار، روز سهشنبه نهم دیماه در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار خواهد شد.
