۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

دارابی: ۲۵ مدرسه تا پایان سال در ایلام تکمیل می شود

ایلام - معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: هدف‌گذاری تکمیل ۲۵ مدرسه در گام دوم نهضت عدالت آموزشی ایلام تا پایان سال انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح چهارشنبه در جلسه نهضت عدالت آموزشی استان ایلام، مدرسه‌سازی خدمتی است که منافع آن برای مردم باقی می‌ماند و باید با گفتگو موضوع معارضین محلی را برطرف کرد. فرمانداران باید به‌طور جدی به مسئله معارضین محلی ورود کنند و موانع را از سر راه پروژه‌های آموزشی بردارند.

وی افزود: در شهرستان‌ها باید تبیین لازم برای نهادینه‌سازی اهداف نهضت عدالت آموزشی با برگزاری جلسات در سطوح مختلف صورت گیرد تا مردم پای کار این نهضت بیایند.

معاون عمرانی استاندار ایلام با اشاره به دستاوردهای این نهضت اظهار داشت: در گام اول، ۴۳ پروژه مدرسه‌سازی محقق شد و در گام دوم ۲۵ پروژه هدف‌گذاری شده است که تلاش می‌شود تا پایان سال به بهره‌برداری برسند.

دارابی همچنین گفت: علاوه بر ۱۲۴ پروژه پیش‌بینی‌شده در نهضت عدالت آموزشی استان ایلام، احداث مدارس در روستاهای فاقد مدرسه، مدارس نیازمند مرمت و مدارس قدیمی احصا شده است. برای اجرای این پروژه‌ها باید از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی شهرستان، خیرین، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد علوی استفاده شود تا خدای ناکرده هیچ دانش‌آموزی به دلیل نبود مدرسه مجبور به ترک تحصیل نشود.

