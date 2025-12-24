زمین لرزه بندرکنگ خسارتی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده گفت: با توجه به گزارش‌های دریافتی و بررسی‌های صورت گرفته به لطف خداوند متعال این زمین لرزه هیچ‌گونه خسارت جانی مالی نداشته است.

وی افزود: شرایط منطقه عادی و کاملاً پایدار می‌باشد.